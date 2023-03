Un partenariat dans le domaine de la santé dans les Premières Nations du nord du Manitoba

Un accord a été conclu entre l’Office régional de la santé Four Arrows et le Conseil tribal de Keewatin concernant la formation des intervenants médicaux d’urgence et le transport médical.

Selon un communiqué de presse conjoint publié mardi, 12 diplômés d’un programme de formation des intervenants médicaux d’urgence de 11 semaines ont reçu leur certificat de pratique en intervention médicale d’urgence du College of Paramedics Manitoba.

En plus, 24 autres étudiants issus de sept communautés des Premières Nations ont reçu un certificat de premiers soins avancés.

Le grand chef du conseil tribal d’Island Lake, qui regroupe quatre Premières Nations du nord-est de la province, Scott Harper, estime que ce partenariat était très important pour les communautés.

M. Harper, qui est aussi responsable de l’Office régional de la santé Four Arrows, indique que cet accord est nécessaire en particulier pour les services que nous essayons de développer dans nos communautés et qui ne sont pas disponibles autrement .

Selon lui, ces communautés ont fait pression pour obtenir davantage de médecins, d’infirmières et de services hospitaliers.

Actuellement, il n’y a rien de tel dans notre communauté, surtout compte tenu de la population et de la taille de nos communautés, qui sont bien plus grandes que certaines des localités qui disposent d’hôpitaux et de services de ce genre.

Du matériel et des fournitures médicaux, ainsi que des véhicules de transport non-ambulancier sur mesure ont été livrés à 13 centres de santé des Premières Nations du nord.

Ces véhicules sont équipés de rampes d’accès et sont conçus pour accueillir des services ambulatoires, des fauteuils roulants et des civières, selon le communiqué de presse.

Le programme, financé par Services aux Autochtones Canada, est considéré comme une initiative visant à combler certaines lacunes dans les services de santé des communautés autochtones. Il coûtera cinq millions de dollars sur cinq ans.

Le directeur de la santé au Conseil tribal de Keewatin, qui représente 11 Premières Nations du nord, John Spence, considère le programme comme une autre étape vers l’objectif de voir les communautés contrôler leurs propres services de santé.

M. Spence rappelle que l’initiative du programme a commencé en 2019 lorsque Jennifer MacGillivray, de Services aux Autochtones Canada, a contacté le conseil.

La conseillère en entretien du poste de soins infirmiers du Conseil tribal de Keewatin, Katherine Nazzie, a informé M. Spence que Santé Canada proposait un programme de formation aux soins médicaux d’urgence en partenariat avec l’Office régional de la santé Four Arrows.

Nous avons donc sauté sur l’occasion, car ce programme contenait tout ce dont nous avions besoin pour former les intervenants médicaux d’urgence des Premières Nations , souligne M. Spence.

Le programme constitue un tremplin pour les membres des Premières Nations qui suivent la formation, car ils peuvent apprendre à devenir des auxiliaires médicaux de soins avancés .

Cela aide vraiment les communautés et permet d’assurer le transport en toute sécurité des membres de ces communautés pour qu’ils obtiennent les services dont ils ont besoin , ajoute John Spence.

Il tient à féliciter Mme Nazzie d’avoir négocié le partenariat et d’avoir fait tout le travail préparatoire.

Elle a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de ce projet , dit-il, soulignant que Katherine Nazzie considérait cette initiative comme une nouvelle étape dans la création d’infrastructures pour les communautés des Premières Nations.

Selon les informations recueillies par Grace Anne Paizen et Meghan Ketcheson