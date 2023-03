Montréal demande à Québec un soutien face aux crises du logement et du transport

En vue du dépôt du budget du Québec prévu le 21 mars prochain , la Ville de Montréal demande au gouvernement provincial une aide pour faire face à « une crise du logement social et abordable et une crise du financement du transport collectif sans précédent ».

C'est ce qu'a indiqué la mairesse de la métropole, Valérie Plante, dans une lettre transmise au ministre des Finances québécois, Eric Girard, le 24 février dernier.

Malgré le fait que nous ayons investi une somme record de 600 M$ en habitation lors de notre dernier budget et que des efforts d’optimisation de plus de 18 M$ aient été déployés par la STM , la Ville de Montréal et la région métropolitaine doivent pouvoir compter sur l’appui du gouvernement du Québec pour répondre à ces deux enjeux de taille , a-t-elle affirmé.

La mairesse souhaite notamment davantage d’argent et d’autonomie pour réaliser ses projets de logement social.

Elle demande un financement additionnel net de 315 millions de dollars, en retour duquel la Ville prendrait en charge les projets d'un peu plus de 1000 unités toujours en attente de financement prévus dans le cadre du programme AccèsLogis.

On a, à la Ville de Montréal, développé depuis longtemps des expertises en habitation , a soutenu Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la métropole, en entrevue mercredi à l'émission Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première.

On a des liens avec les GRT [groupes de ressources techniques], qui doivent permettre de faire sortir de terre ces projets; on a tout le contrôle des permis de construction, etc. Donc c’est sûr que si l’argent venait à Montréal, on pourrait [...] faire sortir ces unités-là plus rapidement.

Selon les calculs de la Ville, 2000 nouvelles unités de logement social et communautaire sont nécessaires chaque année sur son territoire.

Éponger les déficits du transport collectif

La mairesse Plante a également demandé que le gouvernement rembourse les déficits financiers de la STM prévus en 2023 et 2024, en plus du déficit structurel de l’ ARTM .

Le transport collectif a été durement touché par la pandémie de COVID-19, a affirmé Dominique Ollivier. C’est sûr que toutes les sociétés de transport ont eu à éponger les déficits, du fait que les citoyens ont changé leurs habitudes pour se rendre au travail. On a une nouvelle offre à mettre en place.

« On a déjà fait ce qu’on était capables de faire à l’intérieur de nos moyens. Là, ce dont on a besoin, c’est un vrai partenariat avec Québec. » — Une citation de Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la métropole

En entrevue, mercredi, également à l'émission Tout un matin, la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbaut, s'est dite bien au courant des demandes des sociétés de transport.

Elle a rappelé qu'elle s'apprêtait à effectuer, en mars, une tournée de consultations régionales pour trouver une solution pérenne au problème de financement du transport public au Québec.

Je veux qu’on ait un plan sur cinq ans pour que tout le monde ait de la prévisibilité et qu’on ait une solution lucide et durable à ce financement du transport collectif, qui est un problème récurrent, particulièrement depuis la baisse d’achalandage lié à la pandémie , a-t-elle déclaré.