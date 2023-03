Le manque de places et de personnel soulève des inquiétudes dans des garderies rurales

Selon des garderies de petites villes, les listes d'attente pour les places en garderie sont longues dans toute la Saskatchewan, surtout dans les milieux ruraux.

Avec l’annonce des gouvernements, lundi, concernant la réduction de frais de garderie à 10 $ par jour, plusieurs garderies craignent que les listes d'attente soient aggravées.

La directrice de la garderie Play Fair à Moosomin, à environ 224 km à l'est de Regina, Terri Low, explique qu’ils accueillent au total 71 enfants. Cependant, selon elle, il y a environ 60 enfants sur leur liste d'attente.

Notre liste d'attente est longue de plus d'un million de kilomètres. Nous avons probablement une liste d'attente de deux ans à l'heure actuelle , déclare Mme Low en soulignant qu'il s'agit de la seule garderie de la ville, ce qui rend l'inscription très difficile pour les parents.

Avec l'annonce des gouvernements, je m'attends certainement à ce que la liste d'attente s'aggrave. [...] Je sais qu'ils essaient de rendre les services abordables pour les parents afin qu'ils puissent retourner au travail, mais ils ne prennent pas en compte les personnes qui travaillent dans les garderies.

Afin de servir efficacement les 71 enfants, âgés de six semaines à 12 ans, la garderie a besoin d'au moins 21 employés selon Mme Low. Cependant, elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour embaucher d'autres employés malgré sa recherche.

C’est très difficile d’embaucher, et surtout il est difficile de les garder. Même pour une personne qui débute sans formation, le salaire horaire n'est que de 13,50 $ , explique-t-elle.

Un point de vue partagé par Florence Lee Sanderson, directrice de La Ronge Child Care à La Ronge, située à 250 km au nord de Prince Albert.

Selon Mme Sanderson, la garderie accueille au total 41 enfants, et elle a une liste d'attente d'environ 70 enfants.

Plus j'ai de personnel, plus je peux accueillir d'enfants. Il est même possible d'accueillir des enfants en halte-garderie ou à mi-temps. Il serait bon d'avoir plus de personnel et plus d'espace , affirme Mme Sanderson.

Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, précise que, en novembre 2022, la province a créé 2000 places dans des garderies, dont 60 % des places se trouvaient en dehors des grandes villes comme Regina, Saskatoon et Prince Albert.

Nous constatons qu'il y a un grand besoin dans les régions rurales de la Saskatchewan. Nous avons des organisations qui se manifestent et qui veulent participer à la mise en place de services de garde d'enfants, de qualité, dans le cadre de l'accord. Il y a donc plusieurs façons d'accéder aux fonds fédéraux et provinciaux. L'une d'entre elles est une subvention d'investissement , déclare le ministre.

Toutefois, il précise que la province envisage d'élaborer une grille salariale pour les travailleurs de garderies.

« Nous savons qu'il est important d'offrir des salaires compétitifs et c'est sur cette question que nous nous penchons cette année. » — Une citation de Dustin Duncan, ministre de l'Éducation de la Saskatchewan

Il est nécessaire d’obtenir un certificat d’éducation de la petite enfance afin de travailler 65 heures ou plus par mois dans une garderie réglementée en Saskatchewan, selon la province.

Nous essayons d'être flexibles avec nos institutions postsecondaires qui fournissent la formation, flexibles avec les employeurs [des travailleurs], sachant qu'ils ne veulent pas perdre un employé pour quelque durée que ce soit , affirme M. Duncan.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti