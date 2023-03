Malik Villeneuve-Laplante marche dans les pas de son père Pascal

C’est spécial. Je suis sur les nerfs! On a une bonne relation. Il m’écoute. Il sait qu’il doit m’écouter, car j’ai de l’expérience , explique Pascal Villeneuve, auteur d’une fiche de 4-2-1 en carrière.

Pour son fils, ce n’est pas difficile de boxer sous l'œil averti de son père, qui est ni plus ni moins que son idole. Il est plus rough avec moi parce que, dans son cœur de papa, il ne veut pas que je me fasse battre. Je suis chanceux d’être coaché par lui et qu’il prenne du temps pour moi.

Malik Villeneuve-Laplante livrera sa première bataille le 10 mars, avant d’enchaîner avec un second combat huit jours plus tard. Il a déjà mis les gants dans le ring lors de combats hors-concours, où les coups à la tête ne sont pas permis.

C’est un niveau de plus. C’est certain que c’est plus demandant physiquement et plus stressant, mais j’ai vraiment hâte , dit celui qui fait partie de la catégorie des 125 livres.

Malik Villeneuve-Laplante est gaucher, comme son père. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Le jeune adolescent ne craint pas la pression reliée à son nom de famille. Au contraire. Je ne pense pas que c’est plus de pression. Les autres savent que mon père était un professionnel. Ils savent que je suis bien encadré et que j’ai du talent! explique-t-il avec confiance.

Pascal Villeneuve, de son côté, croit que cela peut même intimider le jeune boxeur qui se frotte à son fils, d’autant plus qu’il porte mon kit . Si l’autre veut en donner plus, tant mieux, ça crée des ouvertures [pour Malik] et il pourra en profiter.

Droitier de naissance, Malik a choisi de boxer comme un gaucher, comme le faisait son père. Cela s’avère un avantage indéniable puisqu’il est difficile pour un boxeur de se mesurer à un gaucher.

Un talent naturel

Malik Villeneuve-Laplante a connu la boxe avant de connaître n’importe quoi d’autre , jure son père. Mais le noble art n’est pas la seule passion de l’adolescent de 13 ans. Il est aussi passionné de hockey.

En ce moment, je me concentre vraiment sur le hockey, mais c’est plus dur de performer. Je veux me rendre le plus loin possible. La boxe, je vois que j’ai du talent et j’ai ça dans le sang. Je sais que je peux me rendre loin , analyse celui qui entend pratiquer les deux sports le plus longtemps possible.

Son père entend laisser son fils s’épanouir, que ce soit avec ses gants de hockey ou ceux de boxe. Je ne lui mets aucune pression. Aucun enfant ne devrait être poussé [par ses parents] dans quelque chose.

Par contre, il insiste sur le talent naturel de son fils et sur son potentiel indéniable. J’aimerais qu’il performe. Je sais qu’il est capable d’aller chercher des championnats, peut-être même [de faire partie] de l’équipe canadienne. À suivre, par la suite.

Pascal Villeneuve n’a pas été vu dans un ring de boxe professionnelle depuis sa défaite par K.-O., en mai 2016, à Sorel-Tracy. Il n’a plus les mêmes ambitions qu’auparavant, mais il a envie d’un dernier combat. Un seul.

Mes enfants m’ont souvent demandé c’était quoi vivre un combat, alors je ferais un dernier au revoir pour eux.

