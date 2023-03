Un réseau de trafic de drogues qui s’étendait de Toronto à Thunder Bay démantelé

Il s’agit du résultat d’une enquête menée par l’Unité des gangs de rue et des armes à feu de la PPO , en partenariat avec les Services de police de la région de Durham, de Toronto et de Thunder Bay.

Les autorités ont fouillé plusieurs résidences, voitures et locaux d’entreposage jeudi dernier, menant à la saisie de 650 000 $ en drogues, dont six kilogrammes de cocaïne et une quantité non spécifiée de fentanyl.

Deux voitures et 100 000 $ en argent comptant ont également été conservés par la police.

Des suspects arrêtés, âgés entre 24 et 53 ans, cinq proviennent de Toronto, deux de Thunder Bay et un d’Oshawa.

Ils font face à une multitude d’accusations, dont trafic de drogues, possession d’une substance pour fins de trafic, possession de biens obtenus par le crime et complot en vue de commettre une infraction.

Ils sont tous attendus à Toronto, où ils comparaîtront pour la première fois devant la Cour de justice de l’Ontario le 13 avril.