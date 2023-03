Le groupe OMBRE! lance son album Né du néant

La formation de Québec OMBRE! prépare son spectacle depuis plusieurs semaines. Elle y performera, entre autres, ses six nouvelles créations francophones de style indie-folk.

« Je pense que là on est vraiment arrivé à quelque chose de plus mature, c'est le EP dont je suis le plus satisfait depuis le début », rapporte Dany Asselin, principal compositeur et chanteur de OMBRE!

Dany Asselin et sa bande préparent son spectacle depuis plusieurs semaines. Photo : Mathieu Breton

OMBRE! travaille depuis quelques semaines sur son spectacle. Sous la direction de Garance Chartier, metteur en scène, le groupe prévoit l’ajout de nouveaux éléments, dont des pédales à effets et même un invité qui jouera du cor français pour épater la galerie. On a vraiment monté de quoi de cool. On a ajouté des éléments qu'on n'avait pas nécessairement dans les derniers shows [...] je pense que ça va être notre meilleur show à date , commente l’artiste.

Un album aux textes engagés

Né du néant est sorti en janvier 2023. Les textes de l’album abordent des sujets très humains et engagés, comme la culture du viol et l’égalité des chances. « Les chansons du EP traitent beaucoup de l'humain. Même avant, j’avais beaucoup de chansons en lien avec la justice sociale [...] Ce n'est pas quelque chose qui a été réfléchi à la base, souvent j'écris sur ce qui me touche », précise le principal compositeur du groupe.

L’isolement de la pandémie a joué sur l’écriture des chansons. Ces sujets-là se sont un peu imposés du fait qu'on avait très peu de contacts avec les autres pendant la pandémie , raconte Asselin. Toutefois, ce n’est pas une direction qu'OMBRE! souhaite prendre plus sérieusement. Je voudrais pas devenir un band super engagé, à défendre des causes [...] ces sujets-là sont venus naturellement.

Déjà des idées pour la suite