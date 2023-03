En Suède, l’inflation à 12 % étouffe la population

Un mardi soir, la nuit est plutôt tranquille à Stockholm. Seules la vieille ville, Gamla Stan, et ses rues pavées de style médiéval semblent avoir envie de faire un peu la fête.

Au cabaret Stampen, dans le quartier ancien de Stockholm, Gamla Stan, de grands noms du jazz sont passés. Mais des amateurs parviennent à se faire une place aussi sur l'estrade. Photo : Radio-Canada / Alexis Gacon

Quelques notes s’échappent des portes du Stampen, un cabaret de jazz mythique au plafond surchargé de trompettes suspendues. Beaucoup de grands noms du jazz y sont passés.

Mais ce soir-là, c’est Jon, un jeune contrebassiste, et ses amis, qui tentent d’emballer le maigre public rassemblé. Sentez-vous à l’aise de nous donner, même un tout petit peu, ça nous aide à vivre. Malgré ses appels, le pichet de bière vide censé recevoir les dons sonne creux à la fin de la soirée.

Je suis diplômé depuis deux ans du conservatoire. J’en vis depuis, mais maintenant, je sens que l’inflation m’affecte. Après la pandémie, les concerts ont recommencé, j’ai gagné un peu d’argent, mais maintenant, je suis pauvre.

Un de ses amis a quitté Stockholm face aux prix qui montaient tous azimuts. Lui pour l’instant, tient le coup, mais chaque mois, il n’arrive plus à mettre une couronne suédoise de côté. D’après le bureau central des statistiques suédoises, durant la dernière grande vague d’inflation il y a 30 ans, 7 % de la population était dans une pauvreté relative , c’est à dire avec 60 % ou moins du revenu médian. L’année dernière, ce pourcentage atteignait 14 %.

Six dollars pour un paquet de riz ou un ticket de métro

La Suède a pourtant des outils sur lesquels compter face à l’inflation. Par exemple, un système de loyer contrôlé à prix très abordable, qui a été mis sur pied dans l’après-guerre. Tous les citoyens peuvent y prétendre. Mais encore faut-il s’inscrire assez tôt pour trouver un toit. Face à la demande, l’attente pour accéder à ces appartements est désormais de près de 10 ans, selon Bloomberg.

Sinon, en sous-location, les prix explosent vite, comme le raconte Jon. Louer un appartement dans le centre de Stockholm, ça peut être plus de 2000 dollars par mois. Tous les musiciens n’en sont pas capables. Les dépenses du quotidien ont grimpé de manière folle. Beaucoup d’artistes [...] doivent trouver un boulot à côté pour compenser, en plus, comme travailler à l’épicerie , détaille le contrebassiste.

Fidjie travaille dans une auberge de jeunesse à Norrmalm, un quartier animé du centre-ville de Stockholm. Photo : Radio-Canada / Alexis Gacon

Le prix du beurre a augmenté de près d’un quart en 2022, comme la viande. Ces montants qui s’envolent ont donné envie à Fidjie d’en faire autant. En Suède depuis plus d’un an, la jeune femme, qui travaille dans une auberge de jeunesse d’un quartier branché de la capitale, compte rentrer en France, moins touchée par l’inflation, dans les prochains mois.

Car même si elle est logée gratuitement par l’auberge, elle ne parvient pas à vivre confortablement. Je dépense autant que je gagne. Je n’ai pas le choix, tout est cher. Un ticket de métro, c’est 40 couronnes (5 $ ). Résultat : les Suédois marchent beaucoup, font beaucoup de vélo.

Ce qui la révolte le plus reste le coût de l’alimentation. Elle dit devoir regarder le prix de chaque aliment, pour que son portefeuille ne mincisse pas trop : Les sorties, les activités, je peux faire attention. Mais un paquet de riz, c’est 4 euros ici (6 $), je me dis que c’est pas possible, quoi!

Matmissionen, le supermarché social qui a la cote

Les magasins Matmissionen fonctionnent majoritairement grâce aux dons, explique Simon Stegrud. Photo : Radio-Canada

Le salaire moyen annuel des Suédois dépasse les 67 000 $. Mais pour les petits salaires, l’épicerie n’est plus fréquentable.

Quand ils veulent fuir la vie chère, les habitants de Stockholm prennent la direction de Jakobsberg, dans le comté de la capitale, pour se rendre dans une des épiceries Matmissionen .

Pour décrire ces épiceries, Simon Stegrud, coordonnateur des magasins, parle d’un supermarché social . Derrière lui, une étiquette peut porter à confusion : elle affiche deux prix pour le même produit, un paquet de pain tranché. Le paquet coûte 3 couronnes suédoises (0.38 $)... ou 13 (1,68 $). C’est normal , sourit Simon.

Le principe, lancé par une ONG , c’est que les membres qui viennent ici payent leurs fruits et légumes à un prix qui correspond à leurs moyens.

« Si vous gagnez moins que 12 000 couronnes suédoises par mois (1530 $), vous pouvez être membre. Vous allez avoir un rabais de 70 % sur les produits de l’épicerie. » — Une citation de Simon Stegrud, coordonnateur des magasins Matmissionen

La grande majorité des clients qui viennent sont membres et donc, dans le besoin. Mais ceux qui ne le sont pas peuvent aussi venir faire leurs emplettes ici et payer le prix des fruits et légumes sans réduction. En faisant ça, ils aident à financer les bas prix des moins aisés, en solidarité.

La pauvreté touche davantage les Suédois nés à l’étranger. Près de la moitié d’entre eux se dit incapable de payer une dépense imprévue de 1600 $, contre 11 % pour les Suédois nés au pays.

Wahiba, d'origine turque, vient à Matmissionen depuis cette année. Je ne peux pas travailler, j’ai une pension d’invalidité. Je n’ai jamais subi une telle hausse de prix. C’est dur de voir qu’on ne peut rien acheter. Ça me rend instable, mentalement. Ici, ça me fait du bien, je viens autant que je peux. Je ne trouve pas tout ce que je veux. Mais tout ce qui est disponible, ça me rend heureuse.

En un an, sous l’effet de l’inflation, le nombre de membres de Matmissionen a plus que doublé à Stockholm. On est passé de 600 à 1500 membres en un an ici. Auparavant, cela avait pris 6 ans pour atteindre 600. Face au succès, Matmissionen a ouvert deux nouveaux magasins à Stockholm, tout comme à Göteborg et un à Malmö. Et cette année nous allons en ouvrir dans d’autres régions, parce que la situation est difficile aussi dans les petites villes , s’engage Simon.

Au Stampen, Jon remballe sa contrebasse, et son optimisme : il ne redoute pas que l’inflation. Le nouveau gouvernement suédois a coupé son budget dans la culture de près de 100 millions de dollars cette année. Le budget du gouvernement ne bénéficie pas à la culture. Les salles de spectacle ressentent des coupures… et nous aussi. Pendant la pandémie, on avait des subventions, maintenant, c’est différent.

En attendant que l’économie change de tempo, Il espère continuer de pouvoir vivre de son métier et briller, sans se soucier de ce qui lui reste à la fin du mois.