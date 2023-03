Des commerçants demandent de repousser le projet de piétonnisation de la Wellington Nord

Une lettre ouverte signée par une vingtaine de représentants de commerces, de restaurants, ainsi que de la Chambre de commerce et d’industrie de Sherbrooke et de la Maison du cinéma, a été envoyée aux médias mardi. Cette lettre souligne notamment l’importance de prévoir assez de temps pour organiser correctement un projet de piétonnisation , et rappelle qu’avec les nombreux chantiers en cours dans la ville, le timing est très peu favorable .

Les signataires proposent plutôt des fermetures sporadiques cet été pour les événements spéciaux comme Bouffe ton centro.

L'idée, elle n'est pas mauvaise. Par contre, le timing n’est peut-être pas le meilleur pour cet été. On croit qu'on devrait se pencher sur un projet qui peut devenir une réussite, mais pour l'été prochain , a souligné la copropriétaire du restaurant Liverpool, Annie Faucher, en entrevue à Radio-Canada.

« Ce qu'on demande, c'est d'avoir le temps de s'asseoir, de réfléchir ensemble et de penser à un projet qui sera porteur pour le centre-ville. » — Une citation de Annie Faucher, copropriétaire du Liverpool

Au micro de Vivement le retour, elle a également indiqué avoir senti que la Ville était à l’écoute des commerçants lors d'une rencontre d'information organisée lundi dernier.

Piétonnisation de la rue Wellington Nord : entrevue avec Annie Faucher ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Vivement le retour Piétonnisation de la rue Wellington Nord : entrevue avec Annie Faucher. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Avec les informations de Thomas Deshaies