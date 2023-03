Libération sous caution : la C.-B. souhaite que le fédéral passe de la parole aux actes

Le ministre Lametti a déclaré plus tôt cette semaine que le gouvernement fédéral était prêt à apporter des modifications au Code criminel pour lui apporter plus de rigidité et qu’il en discutera vendredi avec ses homologues provinciaux.

David Eby soutient que les Britanno-Colombiens sont très frustrés de voir qu’un petit groupe de récidivistes violents rentrent et sortent du système de justice. La province dit qu’elle tente d’interrompre ce cycle en mettant en place des programmes tels que le travail en binôme des forces de police et de travailleurs en santé mentale, mais que ses recours sont limités sans un partenaire fédéral fort .

Ce que la Colombie-Britannique demande est simple, dit David Eby, c'est la possibilité que des récidivistes violents restent sous détention policière, plutôt que de leur accorder une libération sous caution et de les libérer dans l'espace public .

« C’est assez urgent. » — Une citation de David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

Une responsabilité fédérale

Mardi, la question des récidivistes a été soulevée lors de la période de questions à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Le député libéral Mike de Jong a soutenu que ce problème s'accentue et que le gouvernement néo-démocrate doit agir.

Le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth a répondu que le Code criminel est une responsabilité fédérale, tout en soulignant qu’il sera à Ottawa, plus tard cette semaine, avec la procureure générale Niki Sharma, pour discuter de l'impact des changements apportés au Code criminel par le gouvernement fédéral.

Il y a des conséquences imprévues et elles doivent être corrigées. Le gouvernement fédéral a indiqué qu’il était d’accord avec nous , a soutenu Mike Farnworth.

Lundi, le ministre fédéral de la Justice a affirmé que la liberté sous caution était un droit fondamental et que toute loi rendant son accès plus difficile risque d'être contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Toutefois, apporter des modifications concernant la liberté sous caution des récidivistes armés est une mesure qui pourrait être prise sans enfreindre la Charte, a-t-il également souligné.