Allégations de racisme contre trois employés d’un conseil scolaire de Toronto

La mère d’un enfant de six ans qui a fait face à du racisme anti-noir dans une école du quartier midtown de Toronto, fait appel à un groupe de défense pour demander des mesures provinciales, et une enquête sur la façon dont les conseils scolaires gèrent les dénonciations d’actes racistes.

Le groupe Parents of Black Chlidren accuse l’école élémentaire John Fisher de racisme anti-noir après avoir été contacté par la maire d’un enfant de l’école. Elle allègue que son fils a été enfermé seul dans une petite salle par le directeur de l’école plus tôt cette année.

CBC/Radio-Canada a accordé à la mère de ne donner que son prénom afin de protéger l’identité de son fils.

J’étais confuse et j’ai commencé à douter de mon fils sans raison. Je faisais face à cela toute seule , explique Faridah.

Le groupe de défense indique que l’enfant, qui est le seul élève noir de sa classe de première année, a été envoyé dans une salle exiguë pendant une heure et demie le 31 janvier dernier.

Faridah explique que le professeur de son fils lui aurait dit que ce dernier avait été envoyé dans le bureau pour avoir frappé un autre élève. La mère explique que son enfant n’en a pas frappé l’autre enfant intentionnellement.

Cette mère de trois enfants au total, récemment immigrée au Canada, explique qu’elle a envoyé son fils à l’école avec un enregistreur sonore caché, afin de documenter ce qui lui arrivait tandis qu’elle observait une stagnation après avoir signalé les problèmes à l’école.

CBC n’a pas pu avoir accès à ces enregistrements, Parents of Black Children indique que ces derniers sont en ce moment sous la houlette d’une équipe d’avocats afin d’étudier de possibles recours en justice.

Trois employés assignés à domicile

Le Conseil scolaire du district de Toronto indique avoir été mis au courant de rapports sérieux d’actes de racisme anti-noir à l’école jeudi.

Le conseil scolaire dit avoir pris des mesures et trois employés ont été assignés à domicile en attendant le résultat de l’enquête.

Le directeur des communications, Ryan Bird, a confirmé qu’il s’agit du directeur de l’école, du vice-directeur et de l’enseignant.

« Aucun enfant ne devrait vivre ce qui a été rapporté et nous présentons nos excuses pour les effets que cela a eus sur l’élève et sa famille, indique-t-il dans un communiqué.

Nous travaillons afin de terminer cette enquête aussi vite que possible et nous soutenons l’élève et sa famille de toutes les façons que nous pouvons.

Parents for Black Children précise aussi que deux autres parents ont signalé des expériences similaires pour leurs enfants dans la même école.

Ryan Bird indique toutefois que le conseil scolaire n’a pas été mis au courant d’autres incidents. Ils invitent toutes personnes qui le souhaitent à rapporter ces faits au directeur par intérim de l’école.

Selon Parents of Black Children, l'enfant aurait été enfermé dans cette petite salle. Photo : Parents of Black Children

La directrice de Parents of Black Children, Charline Grant, explique que la réponse du conseil scolaire est un exemple de réponse rapide après que leur groupe a été impliqué.

Faridah estime que cela ne serait jamais arrivé sans la pression de groupe de défense.

Charline Grant indique que 48 cas de brutalité raciale ont été enregistrés vis-à-vis de l’enfant. Plusieurs consistant à traiter l’enfant comme s’il était beaucoup plus âgé.

Parmi les allégations, on compte le fait d’avoir été mis à l’écart de ses camarades, se faire dire qu’il n’était pas assez intelligent pour apprendre et parler français, être envoyé en dehors de la classe pour écrire des lettres d’excuses pour avoir dérangé la classe et être accusé de ne pas représenter les valeurs de l’école.

Demander des comptes

Le groupe indique avoir lancé une procédure-cadre pour répondre aux écoles qui repousse du revers de la main les allégations de racisme.

Ce dernier indique que souvent les surintendants ou les administrateurs disent ne pas avoir reçu de courriel des groupes de défenses. Les parents insistants peuvent seulement venir avec un représentant avec eux à une réunion. Ou, dans d’autres cas, les administrateurs refusent de tenir les élèves ou les employés responsables des actes racistes.

Parents of Black Children indique que sa procédure-cadre explique exactement ce qui est attendu tant des conseils scolaires que des parents pour répondre au racisme anti-noir dans les écoles publiques.

Cette procédure demande une réponse rapide du personnel et un engagement actif des parents et des défenseurs pour trouver des solutions rapides.

