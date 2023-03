On peut douter que le retour précipité de Geneviève Guilbault en sol québécois permettra vraiment à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) d’accélérer le service à la clientèle, mais l’objectif de la ministre est ailleurs. En écourtant son voyage en Europe , elle veut envoyer le message qu’elle prend la situation au sérieux, qu’elle compatit avec les Québécois qui doivent patienter des heures avant d’obtenir les services auxquels ils ont droit.

Bonne communicatrice, la ministre n’a toutefois pas cru bon participer aux efforts que la SAAQ a déployés, en amont, pour sensibiliser la population aux soubresauts qu’entraînerait la migration de ses systèmes informatiques. Le gouvernement ne semble pas non plus s’être assuré que l'organisme dispose d’un véritable plan B, pour compenser l’interruption d’une bonne partie de ses services habituels, alors que ce genre d’exercice entraîne souvent des complications. Quant au ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, il n'a pas été vu depuis déjà plusieurs jours.

La transformation numérique que traverse la SAAQ est une des transformations les plus importantes en Amérique du Nord , a déclaré hier le PDG de la société d'État, Denis Marsolais. Curieusement, ni ce dernier ni Mme Guilbault ne semblent avoir prévu qu’une réforme de cette importance entraînerait une recrudescence de l’achalandage en succursale.

La ministre responsable de l'organisme ne s’était pourtant pas privée de critiquer le gouvernement fédéral lorsque la crise des passeports avait éclaté l’été dernier. La moitié de nos impôts va au gouvernement fédéral, donc ce n'est pas normal que les services soient aussi dysfonctionnels , avait-elle déclaré le 21 juin. Plus récemment, son premier ministre ne s’est pas non plus gêné pour montrer du doigt le ministère fédéral de l’Immigration, François Legault reprochant au gouvernement canadien de tarder à émettre des permis de travail aux nombreux demandeurs d'asile qui entrent au pays.

Des conséquences politiques

Personne ne se souviendra dans quatre ans, lors des prochaines élections générales, des déboires qu’aura connus la SAAQ en cet hiver 2023, mais le gouvernement aurait tort de minimiser les conséquences de ces événements.

Le premier ministre a non seulement fait de l’amélioration des services publics l’une des pierres d'assise de son second mandat, mais il a surtout choisi d’atteindre cet objectif en faisant prendre un virage numérique aux services publics. De nombreux chantiers informatiques sont donc à prévoir ces prochaines années, comme en témoigne la création du ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Christian Dubé a généralisé l’utilisation de tableaux de bord au sein de son ministère, mais son fantasme ultime demeure à ce jour inassouvi : regrouper toute l’information médicale dont disposent les établissements de santé sur les Québécois en un seul système, auquel auraient accès l’ensemble des professionnels en ayant besoin. En dépit des inquiétudes exprimées récemment en commission parlementaire par les représentants de nombreuses organisations, le gouvernement maintient qu’un tel partage de l’information permettra d’offrir de meilleurs soins de santé, tout en améliorant la gestion du réseau.

Les ministères de l’Éducation et de la Famille misent aussi sur la compilation de données et la création de tableaux de bord informatiques pour atteindre leurs objectifs.

Dans le contexte, d’autres réformes de l’ampleur de celle que traverse la SAAQ se préparent – et des plus importantes encore. Voir les ratés et les dépassements de coûts qu’ont connus jusqu’ici des projets informatiques beaucoup plus modestes, à Ottawa comme à Québec, n’est toutefois pas de nature à rassurer la population. C’est sans parler des irrégularités décelées par la vérificatrice générale dans l’octroi de certains contrats informatiques au cours des dernières années.

De nombreux projets informatiques gouvernementaux – tout ordre confondu – ont connu des ratés ces dernières années, y compris l'informatisation des dossiers médicaux,la répartition informatique du SPVQ ou encore le système de paye Phénix éprouve encore des difficultés, pour ne nommer que ceux-là.