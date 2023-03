Les Remparts de Québec rendent hommage aux Premières Nations

On essaie chaque année de faire des soirées hommages, des soirées thématiques à des organismes, des communautés différentes, la diversité. Cette année, on s’est dit que faire une soirée hommage serait une chose assez importante. On a la communauté de Wendake qui tout près de nous à Québec, mais il y a aussi plusieurs autres nations au Québec , fait valoir Nicole Bouchard, directrice des services à l’équipe et relations médias.

Les joueurs des Remparts de Québec ont revêtu un chandail orange en hommage aux Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Un chandail spécial a été conçu spécialement pour la soirée. De couleur orange et présentant un logo spécial rendant hommage aux Premières Nations, les partisans présents semblaient l’apprécier grandement. Aux dires de Madame Bouchard, c’est déjà un des chandails de soirées spéciales les plus populaires.

Les partisans ont pu découvrir l'art traditionnel des différentes Nations. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Et l’organisation a fait les choses en grand. En collaboration avec Tourisme Wendake, les cérémonies se voulaient festives. Tout a débuté dans le cinq à sept d’avant-match avec des kiosques d’artisans représentant différentes communautés.

L'artiste innue Kathia Rock en compagnie de joueur de tambour traditionnel. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Par la suite, place aux grandes présentations d’avant-match. L’hymne national a été confié à l’artiste innue de Mani-utenam Kathia Rock qui a interprété le célèbre chant dans la langue innu-aimun. Les enfants de l’école Wahta’, l’école primaire située sur la communauté de Wendake, ont ensuite eu la chance de faire une démonstration de danse traditionnelle suivie de danseurs professionnels venant de plusieurs communautés des Premières Nations.

Les partisans ont pu assister à des démonstrations de danses traditionnelles. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Des drummers traditionnels mohawks étaient également présents et ont offert une prestation qui fût appréciée des quelques milliers de partisans sur place.

« J’ai été approchée en septembre dernier par Pascal Sioui qui est directeur général des événements ici au Centre Vidéotron. Il m’a parlé du désir des Remparts de souligner la journée Vérité et Réconciliation. On s’est dit, la réconciliation ce n’est pas juste une journée, ça doit être toute l’année. » — Une citation de Aroussen Gros-Louis, Wendat de Wendake

L’importance de faire un événement du genre en 2023 est dans le discours de Madame Gros-Louis. Elle mentionne que c’est important de voir la culture et de s'intéresser à cette culture, elle qui est vêtue de sa régalia, habit traditionnel autochtone. Ça part de là, la réconciliation. De commencer à voir des autochtones dans des événements où on ne les a jamais vus.

Des danseurs de tous âges ont participé à la soirée. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Des représentants de plusieurs organismes des Premières Nations étaient présents sur place, arborant la couleur orange. Tous abondaient dans le même sens, une initiative du genre est grandement appréciée.

Ça représente beaucoup, tant pour moi qui vient de la nation innue, mais aussi pour les autres Premières Nations du Québec. Je trouve ça intéressant qu'il y ait un événement d’envergure dans le sport, qui rejoint les Premières Nations. Je trouve que ça fait une belle tribune pour sensibiliser et aussi faire connaître les autochtones au niveau du Québec , témoigne Marjolaine Etienne, présidente de Femmes autochtones du Québec.

Plusieurs partisans portaient le chandail orange. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Pas de doute, une soirée comme celle présentée mardi soir au Centre Vidéotron sera de retour l’an prochain et qui sait, peut-être que d'autres organisations imiteront cette initiative de l’équipe de Québec.