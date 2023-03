Une bonne année teintée par l’inflation pour les producteurs laitiers

Ce constat ressort de l'assemblée générale annuelle des producteurs de lait de la Gaspésie et des Îles qui s'est tenue lundi à New Richmond.

Normand Barriault, le représentant du Comité régional des producteurs de lait de la Gaspésie et des Îles, indique que la consommation de lait a augmenté en 2022. Toutefois, cette bonne nouvelle a été assombrie par l'augmentation des différentes factures assumées par les producteurs de lait.

Le prix des intrants, c’est-à-dire les engrais et le diesel par exemple, a augmenté. Le prix du lait a donc monté deux fois cette année, mais ça [l’augmentation du prix du lait] n’a jamais compensé l'ensemble de nos charges supplémentaires en 2022 , rapporte-t-il en entrevue à l'émission Au cœur du monde.

« [En 2021], je payais le soya 547 $ la tonne alors qu’en 2022, c’est plutôt 758 $ la tonne. J’en prends 60 tonnes par an. » — Une citation de Normand Barriault, représentant du Comité régional des producteurs de lait de la Gaspésie et des Îles

Normand Barriault, représentant du Comité régional des producteurs de lait de la Gaspésie et des Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

À son avis, les entreprises des producteurs de lait se portent bien malgré tout, mais souffrent d'un manque de liquidités.

Selon Normand Barriault, la hausse des taux d'intérêts fera mal en 2023 aux producteurs laitiers qui devront renouveler leurs prêts auprès de leur institution financière.

Douze fermes laitières sont actuellement en activité en Gaspésie et aux Îles. En 2023, deux aspirants producteurs devraient se lancer dans la production laitière, soit un dans le secteur de Nouvelle et un autre aux Îles-de-la-Madeleine, affirme le représentant du Comité régional des producteurs de lait de la Gaspésie et des Îles.

Ces nouveaux projets pourraient sans doute être mis sur la glace en raison de la conjoncture économique actuelle. [...] Ce n’est pas facile pour une nouvelle entreprise comme moi en opération depuis plusieurs années, alors pour une entreprise qui se lance, ce sera assez complexe, mais pas impossible , croit Normand Barriault.

Rappelons que la saison 2021 avait aussi été une année positive pour les producteurs de laitiers de la Gaspésie et des Îles avec une bonne production, des conditions météorologiques favorables ainsi qu'une hausse marquée des quotas en région.

Avec les informations de Bruno Lelièvre et de Roxanne Langlois