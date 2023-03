Les athlètes de l’Estrie brillent au premier bloc des Jeux du Québec 

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les gymnastes de la région ont épaté la galerie en touchant 10 médailles, dont quatre médailles d’or, rapporte un communiqué du Conseil sport loisir de l’Estrie. La porte-drapeau Raphaëlle Perreault a notamment atteint la plus haute marche du podium dans deux épreuves, et obtenu la médaille d’argent pour les barres ainsi que pour la poutre. Les athlètes Olivia Poulin, Ève Pelletier, Louis Groleau et Grégory Poulin ont également remporté des médailles en gymnastique.

Les autres vainqueurs incluent entre autres le patineur de vitesse Jérémy Bouchard, qui a reçu trois médailles d’argent au 1000 m, au 1500 m et au 500 m.

Raphaël Landry-Versailles a de son côté remporté une médaille de bronze en escrime, et le patineur artistique Mathis Jacquot a gagné une médaille d’argent.

Grand départ pour les athlètes du deuxième bloc

Les athlètes du deuxième bloc sont de leur côté partis vers Rivière-du-Loup mardi matin. Les épreuves à venir incluent notamment le badminton, la boxe, le curling masculin, le hockey masculin, le judo, la natation artistique, le ski de fond et le tennis de table, précise le Conseil sport loisir de l’Estrie.

De nombreux athlètes du bloc deux sont partis de l'Estrie mardi, dont l'équipe de nage artistique. Photo : Radio-Canada / Émilie Richard

Avant l’embarquement de l'autobus en direction de Rivière-du-Loup, la fébrilité était au rendez-vous chez les athlètes et les membres de leur entourage.

Je suis vraiment fier de pouvoir représenter l’Estrie. J’ai grandi ici, c’est vraiment l’fun de pouvoir représenter ma région , a lancé Alexis Létourneau, un jeune athlète de ski de fond.

Je m’attends que ça va être vraiment l’fun. Ça va être une expérience qu’on n’oubliera pas, autant en dehors que sur la glace , a renchéri le hockeyeur Mathis Tremblay.

Cette année, c’est une nouvelle équipe, c’est la première fois qu’ils nagent tous ensemble, mais c’est une belle équipe. On a comme objectif de faire les finales autant en équipe, et j’ai une athlète qui est soliste , a quant à elle souligné l'entraîneuse en natation artistique Mégan Destremps.

Avec les informations de Brigitte Marcoux