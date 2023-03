Oui aux poules urbaines à Trois-Rivières!

Quelques critères devront toutefois être remplis. Seuls les propriétaires de résidences unifamiliales de 400 m2 et plus pourront obtenir un permis. Ils devront avoir un minimum de deux poules et un maximum de cinq.

Aucun enjeu n’a été soulevé dans les deux dernières années, pas de problèmes d’odeur non plus. On a eu plusieurs appréhensions et on a questionné des collègues d’autres villes et on s’est rendu compte que finalement, ça n'existait pas ou très peu , mentionne Marc-André Godin, chef de service à la Direction de l'aménagement et du développement urbain à la Ville de Trois-Rivières.

Il constate que le projet a, en plus, apporté des bénéfices sociaux. On a eu de beaux témoignages de socialisation dans les quartiers, ça a renforcé l’identité des quartiers, les gens se parlent.

Le projet de poules pondeuses provient du plan d’agriculture urbaine adopté en 2019 pour augmenter la sécurité et l’autonomie alimentaire.

Avec les informations de Jacob Côté