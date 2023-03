Les pétrolières canadiennes et mondiales envient la loi américaine contre l’inflation

Déposée l’été dernier, l’ IRA offre des incitatifs financiers à tout un éventail de technologies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Selon le président-directeur général (PDG) de TC Énergie, François Poirier, cette loi l’incite à se tourner vers les États-Unis quand il pense aux investissements à venir pour son entreprise.

L’argent choisit toujours la voie qui présente le moins d’obstacles. C’est clair que la taille et la nature des incitatifs présentent une énorme opportunité d’investissement pour nous aux États-Unis. Les gouvernements provinciaux et fédéral doivent en prendre conscience.

Selon M. Poirier, TC Énergie a environ 34 milliards de dollars de projets, d’abord dans les infrastructures gazières, puis, lorsque les technologies seront en place, dans l’hydrogène et la capture et le stockage du carbone.

Pour cette dernière technologie, les subventions offertes par les États-Unis sont inégalées dans le monde et attirent particulièrement les six pétrolières des sables bitumineux réunies sous l’Alliance nouvelles voies. Elles ont proposé un projet de capture et de stockage de carbone dans le nord de l'Alberta.

Sans [aucun doute], l’ IRA a offert un niveau de soutien qui sera difficile pour le Canada à atteindre , affirme le président de l’alliance, Kendall Dilling. Il souhaite toutefois qu’Ottawa s’aligne sur les États-Unis dans les domaines où le pays a déjà un avantage géologique et technologique, à savoir la capture et le stockage du carbone, les minéraux rares et l’hydrogène.

Les entreprises pétrolières sont en discussion avec le gouvernement fédéral pour bonifier les crédits d’impôt déjà annoncés. Et si un équivalent ne se trouve pas dans le budget du printemps?

Les gens doivent réfléchir à ce qu’un échec [du projet de l’Alliance nouvelles voies] signifierait. Cette industrie représente 10 % de l’économie canadienne et emploie jusqu’à 500 000 Canadiens. Nous sommes extrêmement importants [pour] l’économie canadienne et tout ce que nous demandons, c’est une aide du type de l’Inflation Reduction Act , répond Alex Pourbaix, le PDG de l’entreprise pétrolière Cenovus.

Pour l’instant, le regroupement a investi 500 millions de dollars dans les travaux de conception et d’ingénierie du projet, mais la facture totale est évaluée à plus de 16 milliards de dollars.

Plusieurs universitaires et environnementalistes ont incité Ottawa à ne pas accepter la demande des entreprises canadiennes, dénonçant le manque de preuves scientifiques de l’application à grande échelle d’une telle technologie.

Opération séduction

Beaucoup pointent aussi du doigt les profits énormes de l’industrie en 2022. Le PDG par intérim de Suncor, Kris Smith, répond en soulignant les hauts et les bas subis par l'industrie.

Nous ne parlons pas d’investissements sur un ou deux ans, mais de milliards de dollars sur plusieurs décennies et plusieurs générations. Donc même si l’industrie est profitable aujourd’hui, nous devons penser à long terme , justifie-t-il.

Le PDG de Cenovus, Alex Pourbaix, croit que si son entreprise et ses homologues arrivent à établir leur projet de décarbonisation, la production pétrolière canadienne arrivera à se tailler une place de choix dans le monde. Photo : Radio-Canada / Kyle Bakx

L’enjeu est important pour les pétrolières canadiennes parce que ce projet de capture et de stockage de carbone fait partie de leur discours pour promouvoir leur production sur la scène internationale.

L’idée derrière l’alliance est de décarboner la production de notre baril de pétrole et si nous arrivons à le faire, nous devrions être le baril de pétrole préféré dans le monde , a affirmé Alex Pourbaix en présentation à CERAWeek.

Une jalousie mondiale

Les Canadiens ne sont pas les seuls à jalouser cette loi. Pas une discussion ne se déroule à CERAWeek sans que l’effet de l’ IRA ne soit mentionné.

Le PDG de l’entreprise Repsol, Josu Jon Imaz, a largement salué cette loi comme un modèle de politique de décarbonisation. Ce que vous avez ici est une carotte, alors que ce que nous avons en Europe pour stimuler la transition énergétique, c’est un bâton.