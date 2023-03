Plus de 25 % des examens médicaux faits au Québec seraient inutiles, juge l’ICIS

Selon l'Institut canadien de l'information sur la santé (ICIS), entre 25 et 30 % des examens médicaux effectués au Québec sont jugés non nécessaires et surutilisés par les médecins. Cette utilisation, dite excessive par l’organisme, révélerait rarement la cause des problèmes de santé.

Il est également indiqué que la surcharge d’examens aurait pour effet de mener à d’autres procédures inutiles, une situation d’autant plus pénible étant donné que les travailleurs de la santé sont surchargés.

Il faut attirer du personnel en santé et services sociaux, notamment en imagerie médicale, pour venir supporter ces équipes-là. Pour attirer, il faut avoir des conditions de travail acceptables. On est comme dans une roue qui tourne. La charge est énorme et les gens s’épuisent et quittent en absence maladie ou quittent la profession , explique la représentante régionale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Karine Ferland.

Karine Ferland, représentante nationale pour l'APTS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Les examens médicaux seraient donc inutiles une fois sur quatre, selon l’ ICIS et l'Association des radiologistes du Québec (ARQ). Les analyses seraient faites, entre autres, par peur de manquer un diagnostic ou pour rassurer un patient.

C’est, selon moi, une prise de conscience collective que nous devons avoir par rapport à cette surutilisation, et le fait de connaître ces statistiques, c’est un bon pas de fait vers cette prise de conscience. Nous avons le devoir de préserver notre système de santé afin que les plus vulnérables puissent être traités dans des délais raisonnables , a réagi par courriel la présidente du Comité des usagers du CIUSSS Saguenay Lac-Saint-Jean, Doris Gagnon.

Du côté de l'Association des médecins omnipraticiens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est difficile de déterminer la pertinence d'un examen avant de voir les résultats.

Le président de l'Association des médecins omnipraticiens du Saguenay-Lac-Saint-Jean (AMOSL), Olivier Gagnon Photo : Radio-Canada

« Quand la personne vient nous voir pour un problème, on s’assure que notre démarche diagnostique soit faite pour éliminer des hypothèses qui ne sont heureusement pas fréquentes. Donc ça peut nécessiter des examens qui pourraient sembler moins nécessaires. » — Une citation de Dr Olivier Gagnon, président de l’association du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Toutefois, les examens médicaux inutiles auraient diminué de 10 %, depuis cinq ans. L' ICIS estime qu'il y a encore du travail à faire pour améliorer la gestion des soins.

D’après un reportage de Béatrice Rooney