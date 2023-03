Une foire connecte des entreprises qui recrutent à des immigrants francophones

Décrocher un premier emploi peut être une source de stress pour beaucoup de nouveaux arrivants, explique Erwan Oger, directeur général par intérim du CANAF . C'est très facile quand on immigre de déprimer et de se retrouver ne sachant pas où aller chercher [un emploi] , déclare-t-il.

« C'est très important d'avoir un endroit où les chercheurs d'emploi et les employeurs peuvent se rencontrer. Ça permet aux gens de sortir et de voir qu'il y a vraiment des gens qui embauchent. C’est tellement démoralisant de balancer ses CV sur des sites web et de ne pas recevoir de réponse. »

La foire de mardi s’est voulue bilingue pour permettre aux futures recrues d’avoir une image réelle du marché de l’emploi et aussi aux employeurs d'apprécier les compétences qui viennent de l’étranger, souligne Miryam Ben Romdhane, coordonnatrice du projet « communauté francophone accueillante ».

Quatre-vingts pour cent de nos clients sont des travailleurs hautement qualifiés qui sont venus sous le programme de nomination de la province de l'Alberta. Ce sont des personnes très qualifiées, avec des compétences presque dans chaque secteur, avec des diplômes universitaires et des expériences de travail allant de cinq ans à une dizaine d'années , explique-t-elle.

« Trouver de l'emploi en Alberta et surtout un emploi bilingue c'est assez difficile et on est en train de tout faire pour valoriser la francophonie et le côté bilingue de ces chercheurs d'emploi. »