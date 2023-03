Christian Malouin devient officiellement maire de Chute-aux-Outardes

Christian Malouin occupait déjà le poste de maire par intérim depuis le 15 novembre 2022. L’ex-maire de Chute-aux-Outardes, Yoland Émond, avait quitté la vie politique après neuf années en poste.

Natif du village et père de deux enfants, Christian Malouin était déjà impliqué dans la communauté à titre de conseiller municipal depuis neuf ans.

Le nouveau maire élu entend poursuivre les dossiers en cours, comme mener à terme le projet d’usine d’eau potable et développer davantage celui du traitement des eaux usées.

Un autre dossier que Christian Malouin souhaite faire avancer avant la fin de son mandat est la traversée de l’agglomération . En partenariat avec le ministère des Transports du Québec, ce projet vise à sécuriser le centre du village, traversé par la route 138.

Aux yeux de l’élu, l’arrivée d’Yves Montigny à l’Assemblée nationale du Québec est un atout pour mener à bien les projets de la municipalité. D’ailleurs, Christian Malouin souligne que le dossier du projet de maison pour aînés avance rapidement entre autres grâce à cette collaboration.

« Le projet [de la maison des aînés] va très bien, on a eu des rencontres avec le cabinet de monsieur Yves Montigny (...) et on a eu de très bons échanges avec le bureau du député. »