Des représentants de l'opposition et de syndicats ont salué la hausse des dépenses du nouveau budget du Manitoba présenté mardi. À un an des élections provinciales, ils critiquent cependant un budget qui, selon eux, ne compense pas des années de manque d’investissement dans le secteur public.

Les Manitobains ne seront pas dupés ou achetés , a déclaré le Syndicat canadien de la fonction publique, dans un communiqué publié mardi.

Selon le syndicat qui représente 37 000 travailleurs, les gouvernements conservateurs ont fait du mal au secteur public. Le budget provincial de Heather Stefanson n’est rien d’autre qu’une tentative d’enterrer les dommages que les conservateurs ont causés aux services publics au Manitoba.

Le budget provincial prévoit 10 % de dépense supplémentaire pour 2023-2024, en parallèle d’une baisse des impôts sur le revenu pour les particuliers.

L’accent mis sur des réductions d’impôts coûteuses s’ajoute à une série de décisions à courte vue et nuisibles qu’il faudra une génération pour corriger , estime le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba.

La santé va aussi bénéficier de larges augmentations d'investissement, avec une augmentation de 7 % par rapport au budget précédent.

Le syndicat qui représente les professionnels paramédicaux au Manitoba pense toutefois que ces investissements ne suffisent pas et veut que le secteur devienne plus attractif.

Après avoir décimé le système de santé publique, le gouvernement du Manitoba continue de chercher des solutions au privé, mais ce ne sont pas celles qui servent le mieux les Manitobains. Nous devons renforcer les capacités de notre système public et investir d’abord dans les ressources humaines , a déclaré le président de l’Association manitobaine des professionnels de santé, Jason Linklater.

Les universités vont quant à elles bénéficier d’un investissement record. Au total, 1,83 milliard $ seront dédiés pour l’enseignement postsecondaire, soit 169 millions de plus que le budget précédent.

Bien qu’il s’agisse d’un pas dans la bonne direction, [ce budget] ne répare pas les dommages infligés au secteur de l’enseignement postsecondaire depuis 2016 , a déclaré la Fédération des associations des professeurs universitaires du Manitoba, dans un communiqué.

Une année ne compense pas six ans de mauvais choix , ajoute sa vice-présidente, Allison McCulloch.

La Fédération canadienne des contribuables (FCC) accueille favorablement la baisse des impôts. En moyenne, chaque contribuable paiera 448 $ d’impôts en moins.

L’allègement fiscal annoncé aujourd’hui est une bonne nouvelle et permettra aux Manitobains de conserver une plus grande partie de leur argent lorsqu’ils en ont le plus besoin , a déclaré directeur de la FCC pour les Prairies, Gage Haubrich.

Il s'interroge cependant sur le moment choisi pour annoncer une telle initiative. Pourquoi le gouvernement attend-il la fin des élections pour accorder la totalité de la réduction d’impôt?

L’absence de la réconciliation critiquée par l’opposition

Le Parti libéral du Manitoba a pour sa part critiqué l’absence de réconciliation économique dans le budget provincial.

« Les pires discriminations dont sont victimes les Autochtones au Canada se produisent souvent dans les systèmes provinciaux, soit les soins de santé, l'éducation et la justice. Aucun de ces systèmes n’a été mentionné », a souligné le parti, dans un communiqué.

Le chef libéral Dougald Lamont a critiqué le budget provincial 2023-2024. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Même lorsque le budget fait de grandes promesses, comment peut-on faire confiance aux conservateurs pour réparer les problèmes de santé, d’éducation ou d’infrastructure, puisqu'ils viennent de passer sept ans à démolir ces secteurs? , a insisté le député Dougald Lamont.

De son côté, le chef du Nouveau parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, pense déjà à la période après les élections provinciales et à l’éventualité de voir son parti arriver en tête.

Un nouveau gouvernement aurait la possibilité de ne pas donner suite aux changements promis pour l’année prochaine, mais le chef du NPD n’a pas précisé si son gouvernement maintiendra les promesses de réduction d’impôt.

C'est budget désespéré en année électorale , a-t-il tout de même laissé entendre.