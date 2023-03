Un parcours de 300 kilomètres en vélo le long de la baie James pour la charité

Cinq cyclistes vont parcourir une route de glace temporaire qui relie plusieurs communautés autochtones dans le but de recueillir des fonds et d’aider les jeunes à avoir accès à du matériel pour faire du vélo.

Le coup d’envoi a été donné pour la randonnée James Bay Epic Fat Bike Ride, qui s’est amorcée mardi matin à Moosonee.

L'événement est un partenariat entre la Police provinciale de l'Ontario (PPO), le Service de police Nishnawbe Aski, Ontario Cycling et l'organisme d’éducation cycliste New Hope Community Bikes de Hamilton.

Tammy Heidbuurt, directrice générale de New Hope Community Bikes, affirme que cette randonnée en vélo aux pneus surdimensionnés va traverser cinq communautés le long de la côte de la baie James : Moose Factory, Moosonee, Fort Albany, Kashechewan et Attawapiskat.

Le groupe distribuera cinq vélos dans chaque communauté pendant leur passage.

Nous espérons atteindre le plus grand nombre possible de communautés éloignées et isolées qui n'ont pas les mêmes possibilités que de nombreux enfants d'accéder au cyclisme et aux ressources en matière de santé physique , affirme Mme Heidbuurt.

Nous savons que les vélos sont des outils pour la santé physique et mentale. Le programme lui-même permet également d'acquérir des compétences pratiques , explique-t-il.

Mme Heidbuurt précise que les cyclistes vont parcourir 100 kilomètres par jour pendant trois jours, s'arrêtant chaque soir à Fort Albany, Attawapiskat, puis à Moosonee.

Adam Belanger, coordonnateur provincial de la PPO pour leur programme Right Smart Cycling Education, affirme que l'initiative présente également d'autres avantages.

Du point de vue de la sécurité communautaire et du point de vue de la police, nous utilisons cette initiative comme un programme d'engagement des jeunes et de prévention de la criminalité , affirme M. Belanger.

