Reddit s’apprête à ressembler un peu plus à TikTok

D'ici les prochaines semaines, l’interface du populaire forum de discussion Reddit sera divisée en deux, avec un fil d’actualité dédié aux publications écrites, et un autre aux contenus vidéo, comme sur TikTok.

L’objectif de cette mise à jour est d’améliorer la convivialité de Reddit pour tout le monde , a indiqué mardi dans un billet de blogue  (Nouvelle fenêtre) Pali Bhat, directeur produit de l’entreprise qui fêtera son 18e anniversaire cette année.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Reddit avait annoncé l’an dernier sa volonté de rendre sa communauté plus accessible aux personnes non initiées, en désencombrant son fil d’actualité.

Ainsi, les nouveaux fils Watch (regarder) et Read (lire) permettront chacun d’isoler les contenus vidéo et texte des différents forums (subreddit) auxquels sont abonnés les utilisateurs et utilisatrices du site.

Une nouvelle barre de recherche

Une autre fonctionnalité visant à simplifier la navigation sur le site sera également disponible sous peu : les mots-clés spécifiques dans les commentaires des publications pourront être trouvés au moyen d’une barre de recherche, et non seulement à l'aide du raccourci CTRL+F.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?