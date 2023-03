Une Beauceronne d’origine haïtienne sur les planches montréalaises

Phara Thibault est née en Haïti, mais a grandi à Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin et à Lévis, adoptée par des parents québécois. Enfant, elle était la seule personne afrodescendante du village et elle retrace son expérience dans la pièce Chokola qu’elle présente à La Petite Licorne à Montréal jusqu’au 14 avril.

Sa pièce lui a donné un bon élan alors qu’elle entamait son parcours scénique. Elle lui a permis de remporter au début de l’année 2021 le Concours intercollégial d'écriture dramatique l’Égrégore.

Phara Thibault étudiait alors en jeu au Cégep de Sainte-Hyacinthe, mais elle ne terminera finalement jamais son diplôme, emportée par l’engouement autour de sa pièce. Je n’ai pas terminé, mais c’est un beau flex, je trouve! , affirme-t-elle, narquoise, en entrevue avec Marie-Louise Arsenault à l’émission Tout peut arriver.

Chokola prend la forme d’un monologue où Phara Thibault livre elle-même le texte.

Je me disais que ma couleur était un accident

Souvent, on pense que les auteurs réfléchissent longtemps à leur titre, mais moi, j’ai écrit mon texte pour un concours, donc elle n'avait pas de titre au départ. Et quand j’ai dû remplir la case titre à la fin, je me suis dit que c’était un beau clin d'œil au Créole que j’ai perdu , relate l’autrice.

Phara Thibault s'est jointe à la compagnie de théâtre de création La Manufacture avec Catherine Léger et Rebecca Déraspe. Photo : Suzane O'Neill

Le titre en créole fait allusion à une blague d’une certaine maladresse que lui disait sa mère : toi, tu es tombée dans une marmite de chocolat quand tu étais jeune.

C’est un parmi tant d’autres des moments embarrassants ou dérangeants de sa jeunesse sur lequel elle revient dans sa pièce. Jeune, je pensais que j’allais devenir blanche en grandissant. Je n’avais jamais vu une personne noire adulte dans mon entourage ou à la télévision. Je me disais alors si je suis tombée dans une marmite de chocolat, ça veut dire que normalement je suis blanche. Ma couleur est un accident , se rappelle Phara Thibault.

« Je me souviens jeune d'avoir beaucoup gratté ma peau pour pouvoir voir si je pouvais devenir blanche de cette façon-là. » — Une citation de Phara Thibault, comédienne et autrice

Elle y raconte aussi un moment où ses proches s’étaient déguisés en personnes noires, pour qu’elle se sente plus à l’aise. Les belles intentions n’excusent pas tout, parce que les blessures existent quand même. Quand j’étais jeune, je n’avais pas ce vocabulaire pour dire que ce n’était pas correct, mais je le sentais dans mon corps , indique la comédienne.

Je pensais que ma famille allait couper les liens

Comme à l’origine elle avait écrit son texte pour un concours, elle ne pensait pas qu’un jour elle se retrouverait à être publiée et qu’elle allait la présenter devant public. Elle a cru que sa famille adoptive le prendrait bien mal.

Heureusement, c’est tout le contraire qui s’est produit. Au final, ma famille l’a très bien pris, j’ai l’impression que la poésie sert à ça, à communiquer autrement les choses. Je ne me suis jamais aussi bien entendu avec ma famille depuis Chokola , se réjouit Phara Thibault.

