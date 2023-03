Fin de Décembre à la Place des Arts : « Ça n’a pas été une décision facile à prendre »

Il a été révélé la semaine dernière que Québec Issime devra trouver une nouvelle salle pour y présenter son spectacle à grand déploiement.

La Société de la Place des Arts, qui a le mandat de gérer les salles rattachées à l’organisme, n’a pas renouvelé l’entente qu’elle avait avec l'entreprise saguenéenne depuis maintenant 20 ans.

Ça n’a pas été une décision facile à prendre et elle ne s’est pas prise à la légère. Un autre producteur nous a approchés avec une offre qui mettait en évidence la culture québécoise. Nous sommes le plus grand centre des arts au Québec et nous sommes constamment sollicités pour accueillir de nouveaux spectacles , a expliqué Mme Albert à l’émission Place Publique.

La décision a été annoncée au producteur le 21 décembre.

La directrice avance que travailler avec une cinquantaine de producteurs annuellement pour la présentation de 900 spectacles par année représente un défi pour trouver un équilibre.

Toutefois, l’association avec le producteur Québec Issime de longue date avait poussé ce dernier à investir près d’un demi-million de dollars afin de relancer le spectacle après la pandémie.

On comprend que ce n’est pas facile pour M. Doré. Toutefois, lorsque M. Doré a loué la salle en 2022, l’investissement ne faisait pas partie des discussions. Nous l’avons su a posteriori , assure-t-elle.

Mme Albert s’est abstenue de divulguer des chiffres concernant l’achalandage de la dernière représentation de Décembre. Toutefois, elle confirme qu’il y a eu un certain essoufflement de la part de l’auditoire.

La décision, c’est un ensemble de facteurs. On peut dire qu’on ne prend pas ce genre de décision à la légère. On jongle avec un ensemble d’éléments et celui-ci en est un. L’objectif est de développer du public et de rejoindre un vaste public , ajoute-t-elle.

Il n’est toutefois pas question pour les gestionnaires de la Place des Arts de dédommager financièrement l’investissement pris par M. Doré. La directrice précise qu’il s’agit d’un risque inhérent au métier de producteur.

Pour le moment, la production qui remplacera Décembre n’est pas encore connue. Il est indiqué par la Place des Arts qu’une annonce en ce sens devrait être faite d’ici la fin du mois d’avril.

Avec les informations de Catherine Doucet