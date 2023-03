Nunavut : retour d’une formation de recherche et sauvetage essentielle dans la toundra

Une douzaine de résidents d’Iqaluit, au Nunavut, ont récemment pris part à une formation intensive de recherche et sauvetage. L’objectif : apprendre à porter secours à des personnes qui se retrouvent dans des situations périlleuses dans la toundra.

Au Nunavut, les opérations terrestres de recherche et de sauvetage reposent entre les mains d’une poignée de bénévoles. Ces derniers sont répartis dans les 25 communautés du territoire et sont sollicités lorsque surviennent des situations d’urgence.

À l’heure actuelle, l’équipe de Gestion des mesures d'urgence au Nunavut, qui relève du gouvernement territorial, compte un peu plus de 200 bénévoles à travers le territoire.

Pour l’agent de formation en recherche et sauvetage, Jakob Anilniliak, il ne fait pas de doute que leurs services sont indispensables. Les communautés dépendent vraiment de ces bénévoles , soutient-il. Sans eux, poursuit-il, bien des incidents dans la toundra risqueraient de s’aggraver .

Jakob Anilniliak est l’agent de formation en recherche et sauvetage pour l'équipe de Gestion des mesures d'urgence au Nunavut. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Entre 2021 et 2022, les interventions de recherche et sauvetage sont passées de 164 à 245 à travers le territoire. Ce sont souvent des gens qui ont des problèmes mécaniques, qui font face à un retard imprévu ou qui n’ont pas apporté suffisamment d’équipement ou de GPS , affirme Jakob Anilniliak.

À cela s’ajoutent le climat hostile et les conditions météorologiques imprévisibles. L'immensité du territoire et l'éloignement des 25 collectivités complexifient par ailleurs les interventions sur le terrain. Jakob Anilniliak insiste sur l’importance d’être bien préparés avant de partir en excursion. Il recommande notamment d’apporter de l’équipement d’urgence et des denrées pour être en mesure de survivre 72 heures dans la toundra si la situation le requiert.

Vendredi, une douzaine de résidents d’Iqaluit ont pris part à une formation intensive de recherche et sauvetage. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Vendredi, au courant de la formation, les participants ont notamment appris à utiliser différents types de GPS ou encore à se déplacer dans la toundra dans des conditions climatiques ardues.

Nubiya Enuaraq, une résidente d’Iqaluit, a pris part à la formation pour la première fois, un choix qu’elle ne regrette pas. Je voulais [...] être en mesure de redonner à ma communauté si j’en venais à être appelée à prendre part à une opération de recherche et sauvetage ,affirme-t-elle.

« Ça peut être assez imprévisible, si vous n’êtes pas familier avec les conditions météorologiques typiques et l’étendue de la toundra. » — Une citation de Nubiya Enuaraq, participante

Dans les dernières années, sept communautés du territoire ont reçu une formation terrestre de recherche et sauvetage. L’équipe de Gestion des mesures d'urgence au Nunavut n’avait pas été en mesure de l’offrir à Iqaluit depuis 2020.