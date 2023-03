Orphelinats : la résolution pour demander une enquête publique adoptée à Saguenay

Des témoignages révélés à l'émission Enquête font état de mauvais traitements, d'agressions sexuelles, de possibles homicides et de disparitions d'enfants dans cet établissement qui a été en activité de 1931 à 1968.

La mairesse Julie Dufour parle de drames humains que les survivants ne doivent plus subir seuls.

Ils voudraient avoir une commission d'enquête, un, pour savoir tout ce qui s'est produit et deux, pour savoir combien d'enfants sont manquants et où ils sont. Quand on donne un enfant en adoption, j'imagine qu'on se pose la question toute notre vie, s'il est bien, s'il est encore vivant, s'il y a eu des parents aimants ou de savoir s'il est encore de ce monde. Je pense que comme humain, on mérite au moins ces questions-là et on mérite surtout les réponses qui viennent avec , a plaidé Julie Dufour.

Vendredi dernier, des gens, dont la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, se sont rassemblés devant le bâtiment de l'ancien orphelinat de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Julien B.Gauthier

Elle était d’ailleurs présente lors de la commémoration de vendredi dernier. Elle avait rapidement annoncé son intention de demander une enquête publique. La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, avait emboîté le pas.

Plus cher pour démolir le pont Arnaud

La démolition du vieux pont Arnaud sur la rivière Chicoutimi et son remplacement par une passerelle et une nouvelle conduite d'eau potable coûtera finalement 4,4 millions de dollars. Le conseil municipal a adopté une résolution pour compléter les études et éventuellement débuter les travaux cet été. Les travaux avaient été évalués initialement à 2,675 M$ dans le plan triennal de 2021.

Le pont Arnaud sur la rivière Chicoutimi sera démoli. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Le pont est situé entre le barrage et la centrale hydroélectrique Pont-Arnaud, tout juste à côté d'une voie ferrée. Il avait été fermé à la circulation en 2018, après qu’une étude ait conclu qu’il n’était plus praticable.

Depuis les dernières années, la piste cyclable passe sur le chemin de la Réserve, elle va rejoindre Arvida. [...] Je travaille beaucoup avec les membres du parc industriel qui nous disaient que plusieurs employés veulent aller travailler en vélo ou à pied. Ça va servir aussi aux motoneiges, aux cyclistes, aux piétons , a expliqué le conseiller municipal du district 9, Michel Tremblay.

Un débat sur les piscines

La conseillère municipale Mireille Jean et les autres conseillers de Saguenay ont croisé le fer dans le dossier de la réglementation entourant l'aménagement de piscines faites à partir de conteneurs maritimes.

Mireille Jean dit avoir vérifié l'information selon laquelle des villes du Québec auraient adopté de tels règlements. Selon Mireille Jean, aucune des 17 villes contactées n'aurait une réglementation spécifique à ce type d'équipement fabriqué par Container Canada, une entreprise de Saguenay.

Ceci n'a cependant pas empêché les autres conseillers d'appuyer la résolution pour autoriser ce type de construction.

L'entreprise Container Canada a installé cette piscine. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Container Canada

L'étude de l'installation de piscines conteneurs est faite comme ça se faisait ici à Saguenay, c'est-à-dire au cas par cas, dépendamment de la situation des terrains et de la situation de l'environnement , a mentionné Mireille Jean pendant la séance du conseil.