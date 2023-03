Usine d’asphalte sur le chemin de Lausanne : la demande d’appel de Sintra rejetée

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a rejeté la demande d’appel de la compagnie, qui contestait le refus de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Puisqu'elle voulait s’établir dans une zone agricole, Sintra devait obtenir l’aval de la CPTAQ.

Cependant, la Commission avait refusé par deux fois à l’entreprise le droit de développer une usine mobile. Le projet devait occuper une superficie d’environ deux hectares sur un territoire adjacent à la carrière que possède déjà la compagnie sur le chemin de Lausanne.

Sintra s’est alors adressé au TAQ pour contester le dernier refus datant du 8 mars 2022.

Dans un jugement daté du 10 février 2023, le tribunal estime que la dernière décision rendue par la CPTAQ a été rendue en conformité avec la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la Loi sur la justice administrative et les règles de l’équité procédurale et que rien au dossier ne permet de conclure que la décision [...] est entachée d’une crainte raisonnable de partialité .

Sintra travaille sur le projet depuis près de quatre ans.

L'entreprise a 30 jours après la date du jugement pour contester la décision du TAQ auprès de la Cour du Québec.

Une bonne nouvelle pour certains

Des citoyens et des élus, à l'image du conseiller du district de Sacré-Cœur, Sébastien Bolduc, se disent heureux de cette décision.

Des résidents manifestaient en janvier 2020 pour demander à Sintra d'installer son usine sur le terrain qu'elle possède déjà dans le parc industriel. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

M. Bolduc mentionne qu'il est content de voir que finalement la décision initiale de la CPTAQ a été maintenue, ce qui devrait permettre aussi aux citoyens de pouvoir retrouver une certaine quiétude .

« J’ose croire que ça va être la fin du dossier. » — Une citation de Sébastien Bolduc, conseiller du district de Sacré-Cœur

Ni Sintra ni l’avocat au dossier n’ont répondu à nos demandes d'entrevue.