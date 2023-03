Portraits de femmes immigrantes, résilientes et militantes

En cette journée consacrée à la lutte pour les droits des femmes, nous avons récolté les paroles de trois femmes résilientes aux histoires fortes.

Shaparak Shajarizadeh a quitté son Iran natal où l’attend une condamnation de 20 ans de prison, une peine prononcée par contumace. Un jour, en 2018, elle a décidé de dire non . Non au régime des Mollahs et l’obligation faite aux femmes de se voiler, non à une discrimination quotidienne qui l’étouffait . C’est le chemin que j’ai choisi de prendre et je ne le regrette pas , dit-elle aujourd’hui, depuis son domicile dans le Grand Toronto.

Shaparak Shajarizadeh participait au mouvement des mercredis blancs lorsqu'elle a été arrêtée puis torturée. Photo : Shaparak Shajarizadeh

Ouarme Habibata elle aussi a toujours milité, mais contre les mutilations génitales féminines (MGF) qu’elle a elle-même subies. Son corps avait pourtant choisi de l’effacer de sa mémoire, elle a découvert l’excision pendant une discussion informelle, dans la rue au Burkina Faso, avec des militantes. Je suis rentrée et je me suis examinée. La prise de conscience a été brutale, les souvenirs se sont réveillés . Depuis, elle en a fait ce combat.

Des histoires violentes

Maimou Wali en a entendu plus que ce qu’elle pouvait supporter.

Universitaire et militante dans des organisations internationales, elle a sillonné le Niger, son pays natal, pour récolter les récits et témoigner.

Dans cette partie du Sahel en proie aux violences entre groupes extrémistes, elle était souvent la seule femme dans les convois d’experts. Les femmes et les jeunes filles dans les camps de réfugiés se sentaient en confiance pour se confier à moi , sur ces violences qu’elles vivaient et que leur faisaient subir les terroristes.

« J'étais une femme de terrain, et souvent la seule femme du groupe. » — Une citation de Maimou Wali, chercheuse dans le domaine des conflits au Sahel

Jusqu’à ce qu’un jour, l’horreur la rattrape, j’ai échappé à une tentative de viol dans ma chambre d’hôtel , nous confie-t-elle.

Les organisations avec lesquelles elle collabore ne la soutiennent pas, elle est contrainte au silence, par peur d’être stigmatisée, parce que la personne qui a essayé de me violer n’était pas un terroriste, mais une personne qui est censée protéger les populations . C’est là qu’elle décide de partir, pour guérir ses plaies et se reconstruire.

Le Canada, une plateforme pour les sans-voix

Le silence ne fait désormais plus partie de leur vocabulaire. Toutes estiment aujourd’hui profiter d’une plateforme pour donner de la voix aux causes qui les animent. Malgré les menaces reçues par elle et sa famille, Shaparak prend la parole autant qu’elle peut.

Lorsque j’ai été invitée au parlement canadien, la police a débarqué chez ma mère, âgée de 80 ans, pour un interrogatoire, nous confie-t-elle.

Ouarme a choisi de s’exprimer parle biais des images. Elle a réalisé un documentaire, Koromousso, qui veut dire grande sœur, où elle montre d’autres femmes au parcours similaire, mais pas dans une position de victimes .

Elle qui se faisait poursuivre dans la rue au Burkina Faso lorsqu’elle y militait garde une oreille attentive, des femmes du Canada, mais aussi d’ailleurs me contactent, elles savent que je vais les écouter sans préjugés .

Maimou, elle, continue son travail communautaire. Pour cette militante, cela lui permet de continuer de travailler auprès des femmes, mais aussi entamer mon processus de guérison .

Toutes ont fait le choix d’avancer, malgré les traumatismes.