L’union fait la force pour les femmes entrepreneures au Manitoba

Le Centre d’entreprise des femmes du Manitoba permet aux entrepreneures de se rassembler et de tisser des liens entre elles. Les intéressées peuvent accéder à des ressources, recevoir du soutien et profiter des conseils des entrepreneures d’expérience.

Des entrepreneures se sont rassemblées mardi au Musée canadien pour les droits de la personne pour assister à un panel de discussion, à veille de la Journée internationale des femmes. Les quatre panélistes ont parlé de l’importance de la communauté de femmes entrepreneures pour leur parcours.

En 2020, l’organisme a mis en place un programme appelé Strength in community [ndlr, la force dans la communauté], afin de mieux soutenir les femmes entrepreneures, selon la conseillère en marketing du Centre, Kelsey Marcotte.

Ce programme permet notamment aux femmes de suivre des ateliers et de réseauter avec des entrepreneures d'expérience.

Kelsey Marcotte est la conseillère du marketing du Centre d'entreprise des femmes du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Lindsay Gueï

L'entrepreneure manitobaine, Lourdes Still, explique que le Centre d’entreprise des femmes lui a permis de mettre sur pied son entreprise de culture de fleurs et de teinture de textiles. L’organisme l’a aidée à rédiger son plan d'affaires et gérer son entreprise lors de la récente pandémie.

Une cinquantaine de femmes se sont déplacées pour participer à cet évènement. Pour Lourdes Still, entrepreneure, c'est aussi l'occasion de réseauter. Photo : Radio-Canada / Lindsay Gueï

Pouvoir compter sur une communauté et rencontrer des femmes entrepreneures est très important pour elle.

« On peut vraiment se tirer vers le haut si on s’unit, car personne d’autre ne le fera pour nous. » — Une citation de Lourdes Still, entrepreneure

Si tu es une propriétaire d’entreprise engagée, tu peux te sentir isolée. Trouver des personnes qui parlent le même langage que toi, pas tant celui des affaires, mais qui te comprennent lorsque tu dis que tu travailles avec autant de passion pour ton entreprise , fait-elle valoir.

D’autres rencontres et ateliers sont prévus au cours du mois.