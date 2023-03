La nouvelle école de Saint-Lucien accueille officiellement ses élèves

La semaine de relâche n'a pas été de tout repos à l'École primaire des 2 Rivières de Saint-Lucien. Des déménageurs se sont activés toute la semaine, et même des parents et des enseignants sont venus prêter main-forte pour que tout soit prêt - ou presque - pour accueillir les élèves dans leur tout nouvel établissement, mardi.

Au cours des dernières années, les cours étaient dispensés à l'ancien hôtel de ville, à l'église du village et dans des classes modulaires. Cette fois-ci, la centaine d'élèves a droit à des locaux lumineux et beaucoup plus d'espace.

On voulait une école extraordinaire pour ces élèves-là, explique la directrice France Courtemanche. Ils n'avaient jamais eu la chance d'avoir un gymnase. On a maintenant huit grandes classes, plus les classes d'art et de musique et tous les espaces de collaboration. On va respirer, même à pleine capacité.

La directrice de l'école, France Courtemanche Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Le projet de près de 18 millions de dollars aura pris plusieurs années à se concrétiser, et a su bénéficier d'un soutien important de la communauté, selon la directrice. Même si les travaux ne sont pas terminés, les enseignants sont déjà ravis de pouvoir déambuler dans les corridors tout neufs.

Je suis tellement contente pour tous nos élèves, se réjouit Catherine James. Nous étions vraiment collés les uns sur les autres dans nos installations à l'église.

« Ça prend vie avec les élèves. On l'a attendue pendant des années. C'est vraiment extraordinaire. » — Une citation de Annie Ouellette, enseignante

La nouvelle école de Saint-Lucien Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Avec une capacité de 186 élèves, l'école pourra s'adapter à la croissance démographique de la municipalité d'environ 1600 résidents, à la grande satisfaction de sa mairesse.

J'entends parler des gens qui veulent s'établir ici, affirme Maryse Colette. C'est sûr que présentement, les terrains sont limités, mais on regarde à développer pour accueillir plus de familles.

Avec les informations de Jean-François Dumas