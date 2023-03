Les arts à l’école pour renforcer la sécurité linguistique et l’identité francophone

La ruchée recueille des données sur le terrain auprès des enseignants francophones en arts pour comprendre quels sont leurs besoins afin de leur proposer des solutions pour améliorer leurs conditions de travail.

Cette étude est partie du constat que les enseignants se sentaient seuls en début de carrière et qu’ils avaient besoin de soutien en compétences artistiques.

Le but est de bâtir des compétences en éducation artistique en proposant des solutions accessibles, pérennes, utiles et francophones pour l’ensemble des communautés au pays , explique la directrice des contenus de La ruchée, Marie-Ève Désormeaux.

Des solutions co-construites et collaboratives

La ruchée propose notamment un accompagnement sur le terrain des enseignants par des mentors et un accès à un programme de conception d’activités pédagogiques artistiques pour les enseignants.

Ces solutions ont été pensées en collaboration avec les enseignants qui participent à l’étude.

Les premières données recueillies mettent en évidence plusieurs avancées dans le secteur de l’éducation artistique à l’école.

On a eu par exemple des enseignants qui nous ont dit être plus confiants pour enseigner les arts, c'est sentir à l'aise d'oser en faire une activité artistique en salle de classe ou encore des parents d'élèves qui rapportaient que leur enfant leur avait parlé en français de ce qu'ils avaient fait à l'école , explique Marie-Ève Désormeaux.

Plus on a des écoles qui sont capables d'offrir des offres parascolaires, artistiques, culturelles diversifiées, plus on a de chances d'attirer ces endroits-là, les francophones, les francophiles dans les écoles françaises .

Le Manitoba comme terrain exploratoire à un projet d’envergure nationale

La ruchée a développé un partenariat avec la Division scolaire franco-manitobaine.

Quatre écoles de la province sont concernées : l'école communautaire Aurèle Lemoine, le collège Louis-Riel, l'école communautaire Gilbert Rosset et une quatrième école qui n'a pas encore été confirmée.

Les enseignants vont pouvoir tirer profit du programme de mentorat lors de cette deuxième phase de l’étude.

À l’automne, les enseignants concernés vont aussi pouvoir tester une plateforme en ligne de perfectionnement professionnel pour consolider l’offre de formation en continu.

En attendant, des mentors sont sur le terrain pour accompagner les enseignants et cherchent ensemble des solutions.

Alison Palmer est mentore pour dans le cadre de cette étude pour le Manitoba. Elle a été enseignante en arts visuels et arts dramatiques durant 15 ans dans trois divisions scolaires différentes au Manitoba.

Mon rôle est de mener les nouveaux enseignants à trouver des solutions, à faire du remue-méninges ensemble pour trouver des solutions , explique Alison Palmer.

Pour elle, le projet mis en place par La ruchée a favorisé la mise en place d’une communauté de pratiques en français dans le secteur des arts qui dépasse finalement le Manitoba.

Ça apporte un réseau et une communauté de pratiques pancanadienne de gens qui sont passionnés des arts et qui veulent les apporter dans l’école. Ça donne de la confiance et des outils aux nouveaux enseignants , rapporte Alison Palmer.

Les enfants au premier rang

Les enfants seront les premiers bénéficiaires de ces retombées.

La directrice des contenus de La ruchée, Marie-Ève Désormeaux, communique sur le fait qu’il existe des données qui démontrent que l’éducation artistique contribue à la réussite scolaire. Il y a des données aussi qui démontrent que ça contribue au bien-être des élèves .

Elle constate également que l’éducation artistique à l’école favorise les échanges en français entre les élèves et les enseignants.

C'est un projet de société qui va permettre, on l'espère, de développer la sécurité linguistique chez les élèves qui va nous permettre en fait de les faire grandir dans leur cheminement identitaire comme francophone au pays , ajoute Marie-Ève Désormeaux.

Quant à Alison Palmer, elle a pu constater que les enfants se sentent à leur place grâce aux arts. Il n’y a aucune autre matière qui ouvre aussi facilement la porte au dialogue, à exprimer et à partager ses émotions , confie-t-elle.