L'œuvre, fortement inspirée de l’expérience de son autrice, raconte l’histoire d’une Innue retournant dans sa communauté 15 ans après l’avoir quittée afin d’enseigner le français et de renouer avec ses racines. D’abord accueillie comme une étrangère, elle refait progressivement sa place.

Au fil du roman, finaliste pour le Prix littéraire du Gouverneur général en 2018, on observe le lien singulier qui se tisse entre la professeure et ses élèves. Tous et toutes ont à apprendre du bagage de l’autre.

En portant aujourd’hui son livre au théâtre, Naomi Fontaine espère offrir un regard moderne sur la nation innue. Les représentations de l’Innu sont souvent peu flatteuses, estime l’autrice dans une capsule produite par le Théâtre Jean-Duceppe. C’est souvent misérabiliste. Si on fait une pièce sur les pensionnats, c'est sûr que ça va être triste.

Manikanetish au théâtre, ça va permettre de rendre ça plus moderne, poursuit-elle. On entre dans une classe de secondaire. Il n’y a rien de plus moderne que ça. J’espère sincèrement que les Innus iront voir la pièce et se diront : "eux ils ont catché qui ont est".

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La distribution de la pièce a été choisie cet été à l’occasion d’auditions ouvertes. Certaines des comédiennes et des comédiens font déjà du jeu leur métier. D’autres étudient l’art dramatique à l’école. D’autres encore en sont à leur première expérience professionnelle.

On pourra voir Lashuanna Aster Vollant, Charles Buckell-Robertson, Sharon Fontaine-Ishpatao, Marc-Olivier Gingras, Emma Rankin, Scott Riverin, Jean-Luc Shapatu Vollant et Alexia Vinci.

Manikanetish est mise en scène par Jean-Simon Traversy, à partir d’une adaptation de Naomi Fontaine et de Julie-Anne Ranger-Beauregard. Elle est présentée au Théâtre Jean-Duceppe jusqu’au 8 avril.