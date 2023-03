Un policier de Québec demande à écarter de la preuve les vidéos de ses interventions

L'avocat de Jacob Picard en a fait l'annonce lors d'une audience visant à préparer les procès à venir.

L'agent de 27 ans doit subir deux procès distincts, pour deux événements survenus à l'automne 2021 alors qu'il était membre de la défunte escouade GRIPP.

En octobre, il avait poussé violemment un client du bar le District Saint-Joseph, contre un mur. La scène avait été captée par une caméra de surveillance de l'établissement.

Captures d'écran de la vidéo du District Saint-Joseph. Mathieu Gamache a subi une commotion cérébrale après avoir été poussé, tête première, contre un mur lors de son arrestation (archives). Photo : Gracieuseté

Puis le mois suivant lors d'une intervention près de la Grande Allée, le policier avait menacé un homme avec une bonbonne de gaz irritant avant de le pousser sur une autopatrouille.

Capture d'écran de la vidéo publiée sur les réseaux sociaux. (Archives) Photo : Capture d'écran - Facebook

Cette vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux ne serait pas admissible en preuve, entend démontrer l'avocat de Picard.

Me Maxime Roy questionne la provenance de la vidéo publiée par un utilisateur anonyme. Si la vidéo est acceptée par le juge du procès, Me Roy croit que son contenu devrait avoir peu de poids dans la preuve.

C'est ce qu'il veut aussi faire valoir avec la vidéo du District dont il ne conteste pas la validité, mais qui ne serait pas suffisamment représentative, selon lui.

Jacob Picard au palais de justice avec son avocat, en octobre 2022. (Archives) Photo : Radio-Canada

Il compte sur le témoignage d'un expert pour éclairer la Cour sur la perception découlant du visionnement des images.

Picard témoignera

L'avocat de Jacob Picard, qui n'était pas présent à l'audience, a aussi annoncé que son client témoignera à ses deux procès pour sa défense.

On ne dément pas l'usage de la force, mais qu'elle était autorisée , a indiqué Me Roy, dans le cadre du travail de l'agent et de l'application de la Loi.

Plusieurs témoins sont annoncés pour ces procès qui devraient durer deux semaines chacun, mais dont les dates n'ont pas encore été déterminées.

En attendant l'issue du processus judiciaire, Jacob Picard est affecté à des tâches administratives.