Contestations d’évaluations foncières : Service Nouveau-Brunswick est débordé

Plusieurs propriétaires néo-brunswickois qui ont fait une demande de révision de leur évaluation foncière font face à des délais plus élevés que la normale pour recevoir une réponse de la province.

La société d’État dit recevoir un nombre particulièrement élevé de demandes d’allégement de l’impôt foncier. Selon l’organisme gouvernemental, ce serait notamment en raison des demandes de révision de propriétaires dont leurs biens ont été endommagés par l’ouragan Fiona.

Dans une foire aux questions destinée au public en ligne, Service Nouveau-Brunswick affirme que tous les efforts sont faits pour que les demandes de révision soient traitées avant l’envoi de l’avis d’impôt foncier.

Cependant, même si la révision n’a pas été encore rendue, les propriétaires devront payer le montant total de la facture pour éviter des pénalités. Dans le cas où une révision est faite après le paiement, les propriétaires auront droit à un crédit, ou pourront demander un remboursement par écrit.

On aurait aimé que ça se règle plus vite

Rémi Noël et Josée Guignard Noël font partie des propriétaires qui ont fait une demande de révision de leur évaluation foncière qui n'a toujours pas été traitée par Service Nouveau-Brunswick.

L’automne dernier, ils ont eu un choc en recevant l’évaluation foncière de leur maison à Moncton.

La valeur de leur propriété est passée de 412 000 $ en 2022 à 538 300 $ en 2023. Il s’agit d’une augmentation de 126 000 $, soit 31 %.

On n’a rien fait sur la maison. Que des réparations mineures , explique Josée Guignard Noël.

Le couple a donc pris la décision de contester leur évaluation foncière.

Pratiquement 5 mois plus tard, ils ont finalement eu un premier échange avec un évaluateur de Service Nouveau-Brunswick. Mais aucune décision n’a encore été prise par la province, et leur avis d’impôt foncier demeure inchangé.

On va être obligés de payer le plein montant. C’est pas le fun , se désole Rémi Noël.

Sa conjointe est convaincue qu’il y a eu une erreur dans l’évaluation de la valeur de leur maison.

Mais sans décision de Service Nouveau-Brunswick, l’incertitude persiste. On aurait aimé que ça se règle plus vite , dit-elle.

La majorité des demandes de révision n’ont pas encore été traitées

Selon la porte-parole de Service Nouveau-Brunswick, Jennifer Vienneau, les délais sont aussi causés par l’augmentation de l’activité du marché immobilier dans la province.

La hausse a entraîné des évaluations foncières plus élevées, et donc, un plus grand nombre de demandes de révision, selon la porte-parole.

En date du 3 mars, 83 % des demandes de révision n’avaient pas été traitées par la province.

État des demandes de révision des évaluations foncières 7821 demandes ont été faites en 2023

6455 (83%) des demandes restent à être traitées

7550 demandes ont été faites en 2022

110 (1%) des demandes de 2022 restent à être traitées Source: Service Nouveau-Brunswick

Le gouvernement doit trouver une solution, selon les partis d’opposition

Actuellement, les propriétaires ont 30 jours pour contester leur avis d’évaluation foncière, qu’ils reçoivent en octobre. Ils ont ensuite jusqu’au 31 mai pour payer la facture qui leur est envoyée en mars.

Selon le député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford, René Legacy, la province devrait envisager de permettre aux propriétaires de contester leur évaluation lorsqu’ils reçoivent l’avis d’impôt foncier au mois de mars.

J’ai l’impression que beaucoup de gens qui n’ont pas fait une demande de révision ne savaient pas quel était leur taux d’imposition. Et ils arrivent avec une facture beaucoup plus élevée qu’ils ne le pensaient.

La députée du Parti vert de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, croit que la province devrait accorder un délai supplémentaire aux propriétaires pour payer leur avis d’impôt foncier. Beaucoup de monde a du mal à joindre les deux bouts. Ils ne devraient pas payer plus que ce qui est nécessaire , dit-elle.

