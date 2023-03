Jonatan Julien dévoile sa vision de la région basée sur la collaboration

La vision du ministre comporte trois priorités, soit devenir un pôle économique prospère et durable, faire rayonner la région par une plus grande effervescence culturelle et améliorer la qualité de vie des citoyens.

Notre plus grand défi c’est la main-d'œuvre, notre plus grand atout c’est la qualité de vie. C’est avec cette phrase que le ministre en poste depuis six mois a résumé sa vision.

Aux personnalités du milieu politique, économique, communautaire et culturel présentes, Jonatan Julien les a interpellés à mieux travailler ensemble.

Je crois qu’on peut s’élever encore plus haut en termes de collaboration. On doit trouver un moyen de fédérer tous les acteurs socio-économiques de la région de Québec.

En conférence de presse après son allocution d’une trentaine de minutes, le ministre en a rajouté.

C’est important de nommer les actions et les engagements qu’on prend [...] mais ce que je veux qu’on retienne aujourd’hui : collaboration , a-t-il répété.

Jonatan Julien dit avoir effectué plus d’une centaine de rencontres auprès d’intervenants de la région depuis son arrivée en poste. Questionné à savoir s’il avait eu à recoller les pots cassés à la suite du départ de l’ancienne ministre Geneviève Guilbault, il a refusé d’élaborer.

Bruno Marchand, Jonatan Julien et Gilles Lehouillier ont diné ensemble au Château Frontenac lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce de Québec. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Pour moi, je veux qu’on travaille en collaboration, c’est le message que j’énonce, je vais tout faire pour ça.

Plus de travailleurs pour stimuler l’économie

On doit attirer des investissements par notre audace, notre expertise, par notre soutien auprès des entrepreneurs , soutient le ministre devant un parterre attentif.

Quant à la rareté de main-d'œuvre, il faut être plus attractif, plus créatif et plus compétitif .

Soulignant qu’il y a 27 000 postes vacants à Québec, il dit qu’il faut agir rapidement. Ça ne va pas aller en s’améliorant si on ne fait rien, il y a 100 personnes qui partent à la retraite, il y en a 86 qui entrent sur le marché.

Le taux de chômage dans la RMR de 2,4 % est une bonne nouvelle pour le ministre, mais il rappelle qu'un tel taux met en lumière la pénurie de main-d'œuvre.

Jonatan Julien promet de travailler sur ces quatre aspects pour faire face à cet enjeu : la requalification, la rétention des travailleurs d’expérience, améliorer la productivité des entreprises via l'innovation et l’automatisation et accueillir plus d'immigrants en doublant leur arrivée sur cinq ans.

Ces quatre éléments mis ensemble vont nous permettre de passer plus facilement, de manière plus sereine, le défi de main-d'œuvre.

La culture et la qualité de vie

Pour en arriver à une plus grande effervescence culturelle, Jonatan Julien souhaite que la Capitale-Nationale accueille plus de grands événements rassembleurs et que la région soit festive 12 mois par année.

Des mots qui résonnent comme de la musique aux oreilles du maire de Québec, Bruno Marchand qui salue l’objectif de développer un tourisme 12 mois .

Le maire souhaite que d’autres événements viennent gonfler l’offre touristique de Québec, comme le Marché de Noël allemand qui est venu s’installer pendant une période, autrefois, plus creuse. Ça amène de l’eau au moulin de nos restaurateurs, de nos lieux d’hébergement, mais aussi de la Ville et de nos commerçants.

Le ministre a rappelé l’engagement caquiste d’augmenter l’affluence touristique de près de 35% d’ici 2040. Il travaille aussi pour élargir le service de navette fluviale en offrant un circuit. On veut que les gens puissent aller voir toute la grande région de Québec.

Il a aussi profité de sa tribune pour annoncer le financement d'un plan pour animer les parcs de la Commission de la Capitale-Nationale. On va en appeler à la créativité et l'audace des artisans culturels de notre grande région.

Le troisième axe prioritaire du ministre tourne autour de la qualité de vie des citoyens. Jonatan Julien compte soutenir des initiatives qui stimuleront la vitalité des commerces de proximité, l’accessibilité des espaces verts et la mobilité.

Concrètement, il a offert un fort appui à la quatrième phase de la promenade Samuel-de-Champlain à Québec et soutient la Ville de Lévis dans son projet de bonifier le quai Paquet à Lévis.

Une annonce mystérieuse

Jonatan Julien promet des actions et une preuve de collaboration dès jeudi. Il a conclu sa présentation en parlant d’une annonce importante en compagnie des maires Marchand et Lehouillier ainsi que de son collègue à la table des ministres Bernard Drainville.