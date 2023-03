Mini-hôpitaux privés : des entrepreneurs intéressés

Le ministère de la Santé du Québec a publié mardi matin deux appels d'intérêt pour deux projets de mini-hôpitaux détenus et gérés par le secteur privé.

Celui de l’est de Montréal aurait une majeure auprès des personnes âgées, tandis que celui de Québec aurait une majeure auprès des enfants.

Ces deux établissements auraient des cliniques de consultation externe en gériatrie, en orthopédie, en pédiatrie et en santé mentale.

Aussitôt ce projet annoncé, au moins deux entrepreneurs, dont le Groupe Santé Sedna, ont manifesté de l’intérêt.

Joint par Radio-Canada, son nouveau directeur des affaires médicales, le Dr François Loubert, a dit estimer que les défis sont grands dans l’est de Montréal.

On remarque un problème particulier pour la clientèle gériatrique sujette au déconditionnement quand elle fréquente nos urgences [...] sur civière, avec du bruit, les lumières , affirme-t-il. Leur état de santé peut alors se dégrader rapidement.

« Une solution adaptée à la clientèle gériatrique pourrait permettre d’éviter de surcharger le réseau hospitalier, les CHSLD, etc. » — Une citation de Le Dr François Loubert, directeur des affaires médicales au Groupe Santé Sedna

Le docteur François Loubert, directeur des affaires médicales au Groupe Santé Sedna. Photo : Radio-Canada

Détenu par des intérêts européens, le Groupe Santé Sedna se présente au Québec comme le premier partenaire de l’État dans la gestion et la prestation des soins et des services de santé .

Le Groupe compte plus de 4000 employés œuvrant en soins de longue durée, en hébergement privé, en réadaptation ainsi que dans des cliniques de santé familiale. Il est dirigé par un ex-PDG du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

À Québec, le président-fondateur du centre de chirurgies privé Opéra MD, lui aussi sur les rangs, se dit convaincu de pouvoir offrir des services 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

C’est certain que c’est un défi d’organiser des quarts de nuit et les week-end, mais là où on peut aider le réseau public, c’est de faire preuve de flexibilité dans l’aménagement des horaires , affirme le Dr Daniel Lapointe.

Le docteur Daniel Lapointe, président-fondateur du centre de chirurgies privé Opéra MD Photo : Radio-Canada

Selon lui, un des problèmes de la pénurie de main-d’œuvre, c’est qu’environ 25 % à 30 % des infirmières quittent la profession en moins de cinq ans . C'est sur ça qu’il faut travailler , dit-il.

Opéra MD a réalisé plus de 10 000 chirurgies d’un jour ces dernières années.

Le ministère de la Santé souhaite échanger avec des fournisseurs potentiels comme le Groupe Santé Sedna et Opéra MD afin de compléter l’élaboration du devis qui mènera à un appel d'offres au cours des prochains mois. Les coûts des soins seraient couverts par la RAMQ.

Objectif : 2025

Au cours des dernières semaines, le député caquiste Youri Chassin a fait une tournée de plusieurs cliniques privées afin de se familiariser avec le secteur des soins privés en santé.

Ancien directeur de recherche à l’Institut économique de Montréal, le député de Saint-Jérôme s’est fait confier l’automne dernier le mandat d’adjoint parlementaire pour la réalisation des mini-hôpitaux.

Je suis persuadé qu'on gagne à s'ouvrir sur de nouvelles solutions, à sortir des sentiers battus [...]. On doit concilier l'efficacité et l'innovation avec l'universalité et la gratuité , explique M. Chassin.

Youri Chassin, adjoint parlementaire du ministre de la Santé Photo : Radio-Canada

Selon le député, le but, c'est que ce soit assez rapide, parce qu’on souhaite que ce soit construit et opérationnel pour 2025 .

Radio-Canada a dévoilé ces derniers mois que le projet de reconstruction de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont dans l’est de Montréal pourrait s’étendre sur une période de 11 à 13 ans et que le CIUSSS cherchait à recruter 565 infirmières à l'étranger en raison de la pénurie de personnel.

Réactions défavorables

Pour la présidente de la CSN, Caroline Senneville, l'arrivée de ces mini-hôpitaux privés nuira au secteur public. Ce n'est pas une addition du privé au secteur public, c'est une soustraction des ressources du secteur public, qui seront dorénavant redirigées vers le secteur privé à but lucratif , affirme-t-elle.

Caroline Senneville, présidente de la CSN Photo : Radio-Canada

Elle soutient que la grande majorité du personnel qui œuvrera dans ces nouveaux hôpitaux proviendra forcément du réseau public, déjà aux prises avec de sérieuses pénuries de main-d'œuvre .

Les porte-parole du Parti québécois et de Québec solidaire ont réitéré leur opposition à cette promesse électorale de la CAQ.