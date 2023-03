L’Alliance de l’énergie de l’Est aura-t-elle la chance de voir naître un de ses projets?

Ces propos ont d’abord été rapportés par La Presse. Radio-Canada a pu en confirmer l’authenticité auprès de l’attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauvé.

Cette affirmation du chef de la Coalition avenir Québec n’a pas inquiété les élus de la région, qui demeurent convaincus que de nouveaux projets éoliens verront bientôt le jour dans l’Est-du-Québec.

Le président de l’Alliance de l’énergie de l’Est, Michel Lagacé, assure même que des projets pourraient être acceptés dans le cadre des deux premiers appels d’offres lancés par Hydro-Québec en 2021.

Il [NDLR : François Legault] sait maintenant que ça se passe au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie. On a à nouveau échangé par rapport à l’éolien, puis il comprend très bien qu’on a beaucoup d’appétit pour la filière […], puis qu’on souhaite que les partenariats soient en faveur des communautés , commente M. Lagacé.

Le président de l'Alliance de l'énergie de l'Est, Michel Lagacé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Les gagnants des appels d’offres devraient d’ailleurs être annoncés la semaine prochaine, indique M. Lagacé, qui est aussi préfet de la MRC de Rivière-du-Loup.

L’Alliance se croise donc les doigts en rappelant l’apport économique de ces projets éoliens, soit une estimation de 13 millions de dollars en retombées annuellement.

Le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, présent à la rencontre avec le premier ministre, est d’avis que les municipalités ont besoin de davantage de revenus autonomes.

Le coût des opérations des municipalités augmente sans cesse. Le gouvernement nous transfère régulièrement de nouveaux pouvoirs. C’est plus de responsabilités, pas toujours financées à la hauteur nécessaire , soutient-il.

Le projet éolien Nicolas-Riou, c’est 1,4 million [de dollars] par année injectés dans l’économie, dans le budget de nos municipalités , ajoute M. Denis.

« C’est un bel apport d’oxygène pour ces municipalités-là. » — Une citation de Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques

En tenant compte de ce que le premier ministre a évoqué en rencontre vendredi dernier, M. Lagacé comprend que l’Alliance aura probablement moins de chance pour le deuxième appel d’offres qu’Hydro-Québec publiera sous peu. Les lignes de transport électrique au Bas-Saint-Laurent sont presque à pleine capacité.

Bref historique

En décembre 2021, Hydro-Québec lançait deux appels d’offres totalisant 780 mégawatts (MW) pour satisfaire les besoins en électricité à long terme de sa clientèle québécoise.

Le premier appel d'offres visait un bloc de 480 MW de sources renouvelables, et le second, un bloc de 300 MW de source spécifiquement éolienne.

L'Alliance de l'énergie de l'Est, qui regroupe les Régies intermunicipales de l’énergie du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, a soumis plusieurs projets. Ceux-ci ciblent essentiellement l'ouest du Bas-Saint-Laurent, à savoir le KRTB (Kamouraska—Rivière-du-Loup—Témiscouata—Les Basques) ainsi que les MRC de L'Islet et de Montmagny.

Projets déposés dans le cadre de l'appel d'offres de 300 MW d'énergie éolienne Saint-Damase II (Algonguin Power et municipalité de Saint-Damase) : 122 MW

Belle-Rivière–Lac-Saint-Jean (Algonguin Power et Val Éo) : 100 MW

Madawaska–Dégelis et Saint-Jean-de-la-Lande (EDF et Alliance de l'Est) : 300 MW

Forêt Domaniale–MRC de Montmagny (EDF et Alliance de l'Est) : 210 MW

Haute-Chaudière (EDF et MRC du Granit) : 120 MW

Matapédia–MRC de La Matapédia (Invernegy et Alliance de l'Est) : 297 MW

Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin (Invernergy et Alliance de l'Est) : 297 MW

Parc éolien Mesgi'g Ugju's'n-2 (Innergex et Premières Nations de la Gaspésie) : 120 MW

Saint-Paul-de-Montmigny (Kruger et Alliance de l'Est) : 204 MW

Vauban–Témiscouata–Rivière-du-Loup (Énergie renouvelable Canada et Alliance de l'Est) : 300 MW

Fer Phase–1 (Tugliq et Ville de Fermont) : 50 MW Source : Hydro-Québec

Les projets déposés dans le cadre de l'appel d'offres de 300 MW d'énergie éolienne. Photo : Radio-Canada / Luc Tremblay

Projets déposés dans le cadre de l'appel d'offres de 480 MW d'énergie renouvelable Parc éolien Haute-Chaudière (EDF et MRC du Granit) : 120 MW

Parc éolien Forêt Domaniale (EDF et Alliance de l'Est) : 210 MW

Parc éolien de la Madawaska (EDF, Hydro-Québec et Alliance de l'Est) : 300 MW

Parc éolien de Saint-Théophile (EDF et municipalités) : 120 MW

Parc éolien Matapédia (Invernergy et Alliance de l'Est) : 297 MW

Parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin (Invernergy et Alliance de l'Est) : 350 MW

Centrale hydraulique Lebreux–Saint-Elzéar-de-Bonaventure (Hydro Canomore) : 1 MW

Projet éolien Monts-Valin (Hydromega Services) : 204 MW

Hydro-Québec (Hydro-Québec dans ses services de production) : 159 MW

Parc éolien Mesgi'g Ugju's'n (Innergex et Premières Nations de la Gaspésie) : 102 MW

Parc éolien Saint-Paul-de-Montmigny (Kruger et Alliance de l'Est) : 204 MW

Centrale solaire Matane (Stace) : 32 MW

Centrale hydraulique Belle-Rivière–Lac-Saint-Jean (Société de valorisation énergétique 02) : 1 MW Source : Hydro-Québec

Enfin, Hydro-Québec lancera prochainement un deuxième appel d'offres pour de nouveaux approvisionnements en énergie renouvelable. Un premier bloc de 1000 MW sera réservé à la filière éolienne et un deuxième bloc de 1300 MW sera consacré aux énergies renouvelables.

Des lignes de transport à leur maximum de capacité

Toujours lors de cette rencontre, le premier ministre François Legault a annoncé qu'à moyen terme, on va augmenter la capacité de transport .

C'est qu'actuellement, Hydro-Québec affirme pouvoir difficilement supporter davantage d’énergie provenant de l'est du territoire québécois en raison d'un goulot d'étranglement énergétique à Rivière-du-Loup.

Pour que l'électricité de ces éventuels projets éoliens puisse être transportée vers les grands centres, il faudrait qu'une ligne à haute tension plus puissante soit construite.

L'Alliance de l'énergie de l'Est annonçait le mois dernier que les membres exploraient l'idée de sortir de l’argent pour augmenter la capacité énergétique des lignes d’Hydro-Québec existantes.

Selon Michel Lagacé, les partenaires de la filière éolienne de l'Alliance de l'énergie de l'Est estiment que 5000 autres mégawatts seraient exploitables de Montmagny à la pointe de la Gaspésie. Donc, c'est clair que dérouler un nouveau câble ou augmenter la capacité des câbles actuels, ça viendrait rentabiliser rapidement, parce que les gisements sont chez nous. Monsieur Legault, je pense bien qu'il a compris que maintenant, l'énergie éolienne, c'était la moins dispendieuse, celle la plus accessible , conclut-il.