Des bières d’Ottawa et de Gatineau pour les droits des femmes

Dans un monde brassicole encore fortement représenté par les hommes, Gabrielle Turner est la seule brasseuse du 5e Baron. Elle et ses collègues féminines de la microbrasserie ont produit la Baronesse, une bière de style NEIPA , afin de célébrer les femmes et celles dans l'industrie.

La bière, c’est pour tout le monde, des bières de filles, ça n’existe pas! lance la brasseuse. Il y a de la place à table pour n’importe qui veut se lancer dans le milieu.

Gabrielle Turner est brasseuse depuis près d'un an à la microbrasserie 5e Baron. Photo : Radio-Canada / Andréanne Apablaza

En juillet, l’Association des microbrasseries du Québec estimait que seulement une quinzaine de femmes seraient brasseuses sur un total de 302 microbrasseries dans la province.

Les associations du côté de l’Ontario et du Canada, quant à elles, ne recensent pas ce genre de données.

Gabrielle Turner célébrera, en avril, sa première année en tant que brasseuse professionnelle. Elle raconte que son expérience est somme toute positive, mais que ce n’est pas représentatif du parcours de toutes ses collègues.

Je pense qu’en tant que femme dans l’industrie brassicole, la majorité du temps, on commence une conversation sur la [mécompréhension] qu’on en sait moins que les hommes , explique-t-elle.

Les Baronesses de la miocrobrasserie 5e Baron à Gatineau, dans le secteur Aylmer Photo : Facebook/5e Baron

Encore du chemin à faire

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, la brasseuse Laura Behzadi fait partie de l’industrie depuis une dizaine d'années. Avec son conjoint, elle a fondé Bicycle Craft Brewery alors que le milieu comptait très peu de femmes.

Le plus grand changement que j'ai vu est simplement la croissance des femmes dans l’industrie brassicole , dit-elle.

« Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais c'est tellement excitant de voir autant de femmes brasseuses et propriétaires et de personnes activement impliquées dans l'industrie. » — Une citation de Laura Behzadi, cofondatrice de Bicycle Craft Brewery

Il y a quelques années, la brasseuse a conçu une bière pour la Journée internationale des femmes qui a eu un franc succès. Depuis, la recette spéciale revient chaque année pour le 8 mars.

Laura Behzadi est cofondatrice de Bicycle Craft Brewery à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Andréanne Apablaza

Son nom, Freedom Machine, est inspiré du surnom donné à la bicyclette par les suffragettes. C'est exactement ce que je ressens par rapport au vélo et au mouvement des femmes , ajoute la brasseuse.

Elle estime que le milieu s’est ouvert au cours des dernières années et se diversifie dans la capitale. Cette collaboration et ce sens de la communauté sont énormes et peuvent être un aspect très accueillant pour toutes les femmes qui cherchent à entrer dans l'industrie.

Si Laura estime qu’Ottawa est à l’avant-garde dans le monde brassicole, Gabrielle ne porte pas le même regard sur l’industrie gatinoise. En Outaouais, on traîne un peu de la patte en termes d’agrotourisme. Je pense que des régions sont beaucoup plus avancées que nous et ça paraît aussi dans la quantité de femmes.

Les deux brasseuses s’entendent toutefois pour dire que les femmes se font de plus en plus une place dans le monde de la bière, ce qui ne rend l’industrie que plus vivante.

Le 5e Baron et Bicycle Craft Brewery ont ciblé des organismes locaux qui viennent en aide aux femmes et à qui iront une partie des profits de leurs initiatives dans le cadre de la Journée internationale des femmes, soit Colours of Mama et Cornerstone Housing for Women.