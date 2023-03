Encadrement des locations sur Airbnb : Lévis « y réfléchit sérieusement »

Dans les zones où il y a déjà de l’effervescence commerciale, pas de problème , lance d’entrée de jeu le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Mais dans les zones de quartier résidentiel à grande quiétude, la volonté du conseil municipal c’est de préserver la quiétude des gens , ajoute-t-il.

La municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury a d'ailleurs choisi récemment de limiter la location sur son territoire, en l'empêchant dans les quartiers résidentiels.

Dans la foulée du changement de loi provinciale, chaque municipalité a l’option d’adopter sa propre réglementation pour encadrer la location à court terme. Si les municipalités ne légifèrent pas d’ici le 25 mars, les propriétaires pourront louer leur maison principale à court terme 30 jours par année en vertu d’une nouvelle loi provinciale.

La Ville de Québec n’y voit pas d’enjeux

La Ville de Québec ne croit pas réglementer davantage. En résidence principale on a moins d'enjeux qu’en résidence secondaire , souligne le maire de Québec Bruno Marchand en marge d'une conférence de presse lundi.

Dans le règlement actuel de la Ville de Québec, un propriétaire peut louer à court terme sa résidence principale pour un maximum de 90 nuitées par année. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Nous, l’enjeu, dans les quartiers centraux, c’est beaucoup plus sur les gens qui font de la spéculation en achetant un condominium et qu’ils l’utilisent 8, 10, 12 mois par année pour le louer. Ça, c’est un problème, car cette espace-là n'amène pas des familles dans le Vieux-Québec et c’est ce qu’on recherche [...] et c’est légiféré , rappelle Bruno Marchand.

Avant de louer un logement sur Airbnb, les propriétaires doivent s'enregistrer auprès du gouvernement, mais la Ville de Québec souhaite avoir plus de pouvoir pour faire respecter ce règlement.

On a besoin avec le gouvernement du Québec d’être encore mieux assis pour faire respecter la réglementation pour que chacun des propriétaires qui font de la location à court terme ait son numéro.

Avec la collaboration de Louise Boisvert