La GRC en N.-É. enquête sur deux mystérieux mannequins suspendus à des viaducs

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Nouvelle-Écosse enquête sur deux incidents distincts de mannequins trouvés suspendus à des viaducs. La GRC a confirmé que l'un de ces cas est probablement lié à la mort violente d'un sexagénaire survenue il y a un an.

La GRC affirme que l'incident le plus récent s'est produit samedi soir dernier, lorsqu'une ambulance qui transportait un patient a heurté quelque chose dans l'obscurité. L'ambulance roulait sur la route 101 près de New Edinburgh, dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse.

Le véhicule a été gravement endommagé, mais les deux ambulanciers et le patient à l'intérieur n'ont pas été blessés. Les policiers fédéraux indiquent que le mannequin portait des vêtements orange et la phrase Justice for Vernon .

Le caporal Chris Marshall, de la GRC , a confirmé mardi dans un courriel que ce message pourrait bien être lié à la mort de Vernon Doucet, victime d'une violation de domicile avec agression le 16 février 2022. L'homme de 64 ans avait été placé dans un coma artificiel à la suite de l'agression et il est mort un peu plus de trois semaines plus tard, le 12 mars 2022.

M. Doucet n'habitait pas très loin, à Concession, de l'endroit où un autre mannequin a été retrouvé le 25 février dernier. Dans cette autre affaire, un mannequin vêtu d'un chandail, d'un jean bleu et de chaussures a été retrouvé suspendu à un viaduc de la route 101 près de Little Brook, à une vingtaine de kilomètres au sud de New Edinburgh.

En mars 2022, le beau-fils de M. Doucet, Adam Lawrence, avait déploré au réseau CTV le fait que la GRC n'en fasse pas plus pour résoudre ce crime.

Les résidents de la région de Concession avaient à l'époque amassé 10 000 $ pour offrir une récompense à quiconque fournirait des informations crédibles sur ce qui était arrivé à M. Doucet. Ils avaient utilisé pour leur campagne de sociofinancement le mot-clic en ligne .justiceforvernon.