EA Sports ajoute douze équipes féminines au jeu vidéo FIFA 23

Toutes les athlètes féminines de ces équipes feront également partie des prochains jeux vidéo de la série d’Electronic Arts.

Les joueurs et les joueuses pourront notamment sélectionner leur équipe féminine préférée dans les modes tournoi et coup d’envoi du jeu, ainsi que dans les saisons en ligne et lors des matchs amicaux.

Les athlètes de la NWSL comptent parmi les meilleures au monde et nous nous réjouissons de pouvoir mettre en valeur leur talent , a déclaré Jessica Berman, commissaire de la NWSL, par voie de communiqué.

Le nouveau partenariat entre l’association des joueuses de la ligue nationale de soccer et Electronic Arts s’ajoute aux efforts d’inclusion déjà entamés par l’entreprise, qui inclut des équipes féminines dans son jeu vidéo annuel depuis FIFA 2016.

FIFA 23 a pour sa part été la première mouture du jeu à représenter une femme sur la pochette de sa Ultimate Edition avec Sam Kerr, une joueuse de l’équipe de Chelsea.

À sa sortie, on pouvait déjà y retrouver les 24 équipes issues de la Women’s Super League et de la Division 1 de la France et du Royaume-Uni, selon le site spécialisé Engadget.

Le jeu FIFA 23 est offert sur PC ainsi que sur les consoles PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series X/S.