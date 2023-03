Une veillée à la bougie pour la patinoire du canal Rideau

Un groupe environnemental d'Ottawa organise une veillée à la chandelle pour la patinoire du canal Rideau qui n'a pu accueillir les patineurs en herbe cette année. Les organisateurs y voient une conséquence de la crise climatique et s'inquiètent de voir cette situation exceptionnelle devenir la norme.

Écologie Ottawa et un collectif de professionnels spécialisés dans le deuil organisent une vigile au parc du ruisseau Patterson dès 17 h ce soir.

L'ouverture de la patinoire du canal Rideau a été annulée pour la première fois de son histoire en raison de la température trop clémente. Le groupe estime qu'il s'agit d'une manifestation concrète des changements climatiques.

Il y a toujours la possibilité qu’on puisse patiner sur le canal dans les prochaines années, mais on sait bien qu’il y a une menace , explique William Van Geest, coordonnateur des programmes chez Écologie Ottawa. La menace, bien sûr, ce sont les changements climatiques.

William Van Geest est le coordonnateur des programmes d'Écologie Ottawa. Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Du même coup, l'organisme appelle les citoyens et les gouvernements à s'engager pour combattre les changements climatiques. Tout le monde doit faire sa part, martèle M. Van Geest.

Au Canada, on ressent moins les effets des changements climatiques, selon lui, mais il rappelle que dans plusieurs pays du monde, c’est une question de vie ou de mort.

De son côté, le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, estime que la Ville fait beaucoup pour les changements climatiques , assurant, de plus, disposer d'un plan à cet effet.

Même s'il trouve dommage que la patinoire n'ait pu ouvrir cette année, le maire de la capitale fédérale fait remarquer que d'autres patinoires sont à la disposition des citoyens.

« J'espère qu’il y aura des solutions pour les prochaines années et j’espère que la température de 2024 sera meilleure pour que la patinoire puisse ouvrir. » — Une citation de Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa

D'ailleurs, cinq millions de dollars ont été alloués au plan climat de la municipalité dans le budget qui a été adopté la semaine dernière.

Le député provincial d’Ottawa-Centre, Joel Harden, estime pour sa part que les gouvernements n’en font pas suffisamment. On a besoin de politiques ambitieuses des gouvernements municipaux, provinciaux et du fédéral , insiste ce dernier.

Le député provincial d'Ottawa-Centre, Joel Harden Photo : Nouveau Parti démocratique de l'Ontario

L'élu souligne par ailleurs l'absurdité de la situation. Il neige en Californie alors qu'ici, on ne peut pas profiter de la patinoire du canal parce qu'il fait trop chaud, résume M. Harden.

« Pour moi ce n’est pas une blague, on a un exemple [des changements climatiques] devant nous. La patinoire du canal Rideau, c’est un bijou de notre ville. » — Une citation de Joel Harden, député provincial d'Ottawa-Centre

La province de l’Ontario a elle aussi un plan pour le climat, mais ce n’est pas un plan sérieux , commente M. Harden.

On a des inondations sérieuses, on a eu des tempêtes sérieuses , énumère-t-il. Voilà d’autres exemples que si on ne fait pas grand-chose pour la crise climatique, il y a de vraies conséquences.

Avec les informations de Nafi Alibert et de Frédéric Pepin