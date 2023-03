La campagne électorale est lancée à l’Î.-P.-É., les partis politiques s’activent

La campagne électorale est officiellement lancée à l’Île-du-Prince-Édouard. La date des élections générales a été devancée de six mois, ce qui pousse les partis d’opposition à revoir leurs plans.

Au lendemain de l’annonce du déclenchement des élections, le premier ministre Dennis King n’a pas perdu de temps à annoncer ses premières mesures électorales dans le domaine de la santé, devant des partisans à Summerside.

Le Parti progressiste-conservateur affirme vouloir ajouter des adjoints aux médecins et aux infirmières praticiennes pour mieux prodiguer les soins aux patients dans les services d’urgence.

Le premier ministre affirme aussi vouloir rendre disponible gratuitement l’application de soins virtuels MAPLE à tous les insulaires et propose de payer les frais de scolarité aux ambulanciers paramédicaux, s’il est élu.

C'est l'une des innovations que nous continuons à ajouter et qui, nous le pensons, facilitera un peu plus l'accès des résidents de l'île aux services et à ceux qui les fournissent , a expliqué Dennis King.

Une élection plus tôt que prévu

Les candidats des partis d’opposition en sont à installer des affiches électorales mardi. Les élections générales devaient initialement se dérouler le 2 octobre, il faut donc agir vite pour être prêt à convaincre les insulaires à choisir leur parti, le 3 avril.

Sharron Cameron, cheffe du Parti libéral de l'Île-du-Prince-Édouard Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La tenue d'élections en ce moment est à la fois une idée déchirante et décourageante , lance la cheffe du Parti libéral, Sharron Cameron, en poste depuis novembre, qui succède à Sonny Gallant.

Le chef du Parti vert, Peter Bevan-Baker, admet qu’une élection hâtive donne l’opportunité au parti de Dennis King de former un gouvernement majoritaire. Mais il ne compte pas baisser les bras pour autant.

Nous pouvons faire part de certaines préoccupations très subtiles au sujet de ce gouvernement en 28 jours, et c'est évidemment mon travail , lance Peter Bevan-Baker.

Peter Bevan-Baker, chef du Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Les verts et les libéraux doivent annoncer des mesures en matière de santé mercredi.

Les soins de santé sont la plus grande priorité, car c'est la crise dans laquelle nous nous trouvons actuellement , ajoute la cheffe du Parti libéral.

Rappelons que près de 30 000 Prince-Édouardiens sont actuellement en attente d’un médecin de famille.

Michelle Neill prend la parole après avoir été nommée cheffe du NPD de l'Île-du-Prince-Édouard, le 23 avril 2022 à Charlottetown. Photo : CBC / Wayne Thibodeau

Le Nouveau Parti démocratique devrait quant à lui se battre encore une fois pour des sièges, alors que ce parti n’est plus représenté à l’Assemblée législative depuis 2000. Michelle Neill est la nouvelle cheffe du parti depuis avril dernier. Elle succède à Joe Byrne, qui avait remis sa démission en 2020.

D’après les informations de Julien Lecacheur et de Gabrielle Drumond