Financement des universités : tenir compte des étudiants internationaux

Certains demandent donc à Fredericton de tenir compte des étudiants internationaux dans le financement de base.

« Il en est de la survie de l’université d’aller recruter à l’extérieur. » — Une citation de Francine Landry, députée libérale de Madawaska-les-Lacs-Edmundston

Selon le recteur de l’Université de Moncton, Denis Prud’homme, puisque Fredericton veut augmenter l’immigration dans la province, cette formule devrait être revue. Il y a un certain nombre de contradictions , souligne–t-il.

L’une de ces contradictions, c’est le maintien d’une formule de financement désuète, selon lui, puisque beaucoup d’étudiants internationaux restent dans la province.

La rétention des étudiants au Nouveau-Brunswick devrait être un indicateur important dans la formule de financement, ou tout au moins bonifiée, puisque les investissements que le gouvernement fait vont avoir un retour ici au Nouveau-Brunswick, et non pas dans le reste du Canada.

Denis Prud'homme, recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, croit que la formule de financement devrait tenir compte des étudiants internationaux. Photo : Radio-Canada

Selon une enquête récente sur les diplômés de 2018-2019, 70 % et 82 % des étudiants du premier et deuxième cycle étrangers travaillent, restent au Canada et travaillent au Nouveau-Brunswick. Ces données-là sont parmi les plus élevées au niveau de la rétention des diplômés au Nouveau-Brunswick de l’ensemble des universités du Nouveau-Brunswick , précise Denis Prud’homme.

La députée libérale de Madawaska-les-Lacs-Edmundston, Francine Landry, rappelle que la formule actuelle date de 1997. La formule de financement, qui date de plusieurs années, ne tient pas compte de cette population-là, qui vient de l’extérieur du Nouveau-Brunswick , déplore-t-elle.

Francine Landry, députée de Madawaska-les-Lacs-Edmundston, dit que la formule de financement des universités est désuète. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

S’il y a du financement pour les étudiants étrangers, cela se fait de façon irrégulière. C’est fait, d’année en année, sur des projets pilotes qui sont financés d’une année à l’autre. Ça ne fait pas partie du financement de base, qui reçoit, annuellement, une augmentation.

La députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, croit aussi que la formule devrait être modifiée. On devrait être conscient, dans n’importe quelle formule, qu’on a les étudiants internationaux dans les salles de classe, dans les universités.

Toutes les provinces veulent recruter à l’international

Toutes les universités de toutes les provinces cherchent à recruter des étudiants internationaux, question de maintenir la viabilité de leurs institutions.

Selon Lisa O'Connell, qui est directrice de la recherche à la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes (CESPM), le Nouveau-Brunswick ne fait pas encore aussi bien que l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, à ce chapitre.

La Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard ont recruté beaucoup plus à l'étranger.

Lisa O'Connell, directrice de la recherche à la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes Photo : Radio-Canada

Environ 64 % [des étudiants] viennent du Nouveau-Brunswick et étudient au Nouveau-Brunswick, mais si vous regardez la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, ce sont plus près de 50 % , spécifie-t-elle.

Selon les données présentées par le recteur Prud’homme, la situation de l’Université de Moncton se rapproche de celles des autres provinces des Maritimes, sans être encore au même niveau.

Le profil de nos étudiants : 56 % proviennent du Nouveau-Brunswick, 32 % des étudiants proviennent de l’international , dit-il.

Recruter à l’étranger est absolument essentiel pour les universités et des collèges, d’ailleurs, parce que tout le monde, en fait, c’est devenu une norme au niveau des universités et des collèges de faire du recrutement à l’étranger , estime Francine Landry.

Les universités du Nouveau-Brunswick doivent donc faire face à la concurrence des institutions des autres juridictions. Il y a aussi une augmentation de la concurrence, tant au Nouveau-Brunswick que du côté du Québec, de même du côté de l’Ontario, avec des bourses plus alléchantes pour les étudiants , souligne le recteur Prud’homme.

Des progrès à l’Université de Moncton

Dans ce contexte, il y a tout de même eu une croissance du nombre d’inscriptions à l’Université de Moncton.

Depuis mon arrivée en 2020, on avait un objectif d’augmentation de 1000 étudiants sur cinq ans. Après trois ans, nous avons au-delà de 630 étudiants de plus au sein de notre population étudiante, ce qui est au-delà du seuil de notre objectif , se réjouit le recteur.

Des étudiants sortent d'un édifice sur le campus de Moncton de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

Essentiellement, la hausse est liée aux efforts sur la scène internationale. Cette augmentation-là s’est faite majoritairement par une augmentation du nombre d’étudiants au niveau international , dit Denis Prud’homme.

Et ces résultats positifs ont permis de redresser les finances de l’institution, qui avait accumulé un déficit.

Pour une première fois, nos trois campus présentent un léger surplus budgétaire, de l’ordre combiné d’à peu près 1,2 millions. Lorsque je suis arrivé en 2020, on avait un déficit accumulé de l’ordre d’à peu près 6 millions, explique-t-il.

Le fait qu’on a eu du retour sur nos investissements depuis vingt ans à l’international, on a donc eu le loisir d’avoir une augmentation substantielle au niveau de nos étudiants internationaux, qui contribue à la richesse de la formation chez nos étudiants, mais également contribue à la vitalité financière de notre institution.

De nombreux défis à la croissance

Malgré les avancées, il existe toujours d’importantes barrières à l’augmentation du nombre d’étudiants internationaux. Outre la formule de financement, jugée désuète, on souligne aussi le manque de logements abordables, l’absence de transport public, particulièrement pour les campus de Shippagan et d’Edmundston, ou la difficulté d’avoir accès à des bourses.

Les étudiants internationaux, présentement, ont accès à peine à 20 % des bourses qui proviennent de donateurs, et donc si on veut combler ce besoin-là, et on le fait présentement à la hauteur de nos moyens, on doit utiliser à même nos fonds pour financer des bourses pour soutenir en partie le financement de nos étudiants internationaux. On le fait aux dépends d’autres dépenses, d’autres besoins dans d’autres secteurs , dit le recteur Denis Prud’homme.

La députée Megan Mitton estime aussi que l’incertitude qui peut planer en ce qui a trait aux droits de scolarité peut éloigner des candidats.

Avoir la stabilité pour les frais de scolarité pour les étudiants internationaux, pour que les étudiants, quand ils commencent à étudier, ils savent ce qu’ils vont payer pour les quatre années par exemple, pour que ça ne peut pas augmenter dans une manière où ils ne peuvent pas continuer , dit-elle.

Nous avons demandé au ministère de l’Éducation post-secondaire, de la Formation et du Travail, si une révision de la formule de financement des universités était possible, mais n’avons pas obtenu de réponse au moment de publier cet article.