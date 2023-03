Jeux du Québec : une médaille d’argent en curling avant de passer au deuxième bloc

Mardi, l'équipe féminine de curling a subi la défaite en grande finale du tournoi contre la région de Lac-Saint-Louis.

La formation composée d'Élyanna Perron, Laeticia Gionest, Gabryelle Sasseville, Allyson Gagnon et Mathilde Minier met donc la main sur la médaille d'argent. Elles ont terminé la compétition avec une fiche de cinq victoires et une défaite.

La dernière épreuve de la journée, l'escrime, prenait fin à 12 h 30.

Le deuxième bloc de compétitions aux Jeux du Québec s’ouvrira mercredi avec neuf sports.

On va être représenté dans six sports, a précisé en entrevue mardi Frédéric Bouchard, chef de mission de la délégation régionale lors d'une entrevue accordée à l'émission C'est jamais pareil. Au hockey, on va être en masculin maintenant, même chose au curling. Sinon on a notre délégation de judo qui arrive ce soir [mardi]. On a aussi deux sports de raquette qui sont le tennis de table et aussi le badminton. Puis finalement nos filles de natation artistique font leur arrivée. Donc au niveau statistique, là on en laisse partir 62 pour accueillir 58 des athlètes.

Les Jeux du Québec prendront fin samedi.

Lors du premier bloc, les jeunes Saguenéens et Jeannois ont mis la main sur neuf médailles en haltérophilie, sept en patinage de vitesse ainsi qu’une médaille en gymnastique, taekwondo et curling féminin.

Avec les informations de Roby St-Gelais