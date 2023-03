La Semaine d’actions contre le racisme invite à célébrer la différence

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD) a choisi le thème Pas si différents pour cette semaine d’activités. En plus de la traditionnelle Marche Gabriel-Commanda, qui aura lieu le jeudi 23 mars, des ateliers de sensibilisation et des conférences sont prévues dans les écoles, au Cégep et à l’UQAT.

« Notre thème, c’est reconnaître la différence, mais que celle-ci peut nous unir et non nous diviser. » — Une citation de Édith Cloutier, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

On sait qu’il y a déjà une assez grande mobilisation dans les écoles à Val-d’Or. Un thème simple et porteur peut mener à des activités pour les enseignants qui feront réfléchir les jeunes sur la question du racisme , ajoute Mme Cloutier.

Un couple comme porte-parole

Le couple formé de Peggie Jérôme, une Anishnabe, et de Benoît Théorêt, un Québécois, a été choisi comme porte-parole de l’événement. Ils espèrent que leur exemple de vie commune depuis plus de 30 ans permettra de mieux comprendre la richesse du partage des cultures.

Le couple de Benoît Théorêt et de Peggie Jérôme agit comme porte-parole de la 23e Semaine d'actions contre le racisme. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les gens doivent arriver à voir les forces de chacun, la complicité, prendre le mieux de chacun pour faire un peuple plus fort. comme nous deux, souligne Mme Jérôme. On en est une preuve, moi et Benoit. Nous sommes de deux nations différentes, mais nous sommes très appréciés dans nos familles respectives. Ça peut se faire avec du respect, de l’amour, de l’empathie, de la compassion. On invite les gens à venir découvrir les autres nations, les autres cultures, sans jugement, avec l’esprit ouvert.

Mon souhait est que les gens posent des actions au quotidien pour mieux comprendre les conséquences du racisme, renchérit M. Théorêt. Pour participer à la Marche, il n’est pas nécessaire d‘être militant. C’est une occasion de prendre le pouls, créer des liens, comprendre des choses.