La réfection de rues à Baie-Comeau force l’annulation de championnats en cyclisme

La Fédération québécoise des sports cyclistes et la Ville de Baie-Comeau avaient donné leur aval pour la tenue de l’événement, qui devait avoir lieu en août prochain. Toutefois, la réfection de deux rues stratégiques force l’organisation à se désister.

Le boulevard Blanche, où le Championnat du monde de paracyclisme a eu lieu l’an dernier, sera fermé pendant les travaux. L’événement aurait pu être déplacé dans le secteur Marquette, mais d'importants travaux ont également lieu sur l’avenue Laval.

C’est l’entreprise Gestion Spact qui est promoteur de l’événement sportif. Son président, Ian Beaulieu, se désole de devoir mettre une croix cette année sur cet événement d’envergure.

On ne voulait pas aller sur un terrain qui n’était pas favorable. On est mieux de prendre une année de pause , admet-il.

« C’est une décision municipale de ne pas nous permettre de faire l’événement en raison des rues. On comprend très bien la décision. » — Une citation de Ian Beaulieu, président de Gestion Spact

Ian Beaulieu est le président de Gestion Spact. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Il explique que les organisateurs avaient envisagé des pistes de solution pour que l’événement demeure à Baie-Comeau.

On a essayé de regarder les solutions avec la Ville, à savoir si on pouvait concevoir un parcours ailleurs. Le problème est que c’est énormément de travail de monter un nouveau plan de signalisation pour un parcours. Dans un contexte de Championnats québécois, avec moins de subventions gouvernementales, on n’aurait pas pu digérer ça , ajoute Ian Beaulieu.

De son côté, la Ville de Baie-Comeau ne pouvait pas reporter les travaux si elle voulait obtenir du financement du gouvernement du Québec pour des travaux publics.

La somme en question provient du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ).

On a un financement du TECQ pour des réfections importantes de rues, dont le boulevard Blanche. Une des conditions pour obtenir le financement de quelques millions de dollars, c’est de faire les travaux dès 2023. C’est une somme d’argent importante pour les finances municipales , indique le coordonnateur des communications de la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault.

Mathieu Pineault est le directeur des communications et du tourisme à la Ville de Baie-Comeau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Rendez-vous à Saint-Georges-de-Beauce

C’est la municipalité de Saint-Georges-de-Beauce qui recevra les athlètes cet été.

L’événement doit avoir lieu du 29 juin au 2 juillet prochains, selon un communiqué de presse de la Fédération québécoise des sports cyclistes.

Le comité organisateur espère recevoir les Championnats de cyclisme sur route en 2024 à Baie-Comeau, mais avec les Jeux olympiques de Paris, l’événement devra être devancé en juin.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve