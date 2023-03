Entre le 14 et le 22 août 1971, Rivière-du-Loup accueillait la toute première Finale des Jeux du Québec.

C'est ici que tout a commencé , souligne la présidente de Sports Québec, Julie Gosselin.

Le porteur du flambeau en 1971, Serge Chouinard, est touché par la célébration du 50e anniversaire.

Il avait allumé la vasque à l'époque et avait participé aux compétitions en athlétisme. Le 3 mars dernier, c'est lui qui a remis le flambeau à la jeune Amélia Saint-Pierre.

C'est important pour moi et pour la ville. Ça amène beaucoup de monde, pour les jeunes de la région , croit-il.

Serge Chouinard avec la flamme des Jeux du Québec en 1971. Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Jules Rochon

Pour souligner cet anniversaire, des activités et expositions sont proposées dans la journée.

Le comité organisateur, en partenariat avec la Ville de Rivière-du-Loup et l'organisme Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, notamment, a aménagé un circuit de six stations à parcourir à pied.

En scannant les codes QR sur les panneaux d'information, les curieux pourront en apprendre davantage sur le stade de la Cité des jeunes, la piscine du Cégep de Rivière-du-Loup, la piste d'athlétisme, les résidences du Cégep, le village des Jeux et finalement, le parc Blais.

Les marcheurs peuvent aussi écouter une trame sonore qui raconte des informations méconnues et des anecdotes. Des photos et des vidéos de l'époque ont aussi été dénichées.

Une délégation arrive aux Jeux de 1971. Photo : Radio-Canada

Du 4 au 11 mars, une collection de souvenirs de 1971 est exposée dans le hall du Centre Premier Tech.

Une œuvre d'art urbain a été réalisée sur la rue Frontenac afin de rappeler l'importance du sport et de l'héritage de la Finale de 1971.

C'est important de rappeler le 50e et l'impact des Jeux du Québec ici. […] C'est important de le faire avec la communauté qui nous a supportés depuis le début et qui a pu voir l'impact , fait valoir Julie Gosselin.

De 17 h à 21 h mardi soir, l'organisation offrira une soirée spéciale sur la Place des Jeux.

C'est aussi important de célébrer. On avait besoin, toute la communauté sportive […], d'être ensemble pour célébrer le sport , ajoute Mme Gosselin.

La présidente de Sports Québec est d'avis que les Jeux du Québec marquent les jeunes athlètes. Ils disent qu'ils ont un déclic, ils disent qu'ils veulent faire ça dans leur vie. […] On voit aussi des athlètes qui vont dire que ça leur a donné un goût pour le leadership , avance-t-elle.

Les souvenirs des Jeux de 1971 sont gravés à jamais dans la mémoire de Serge Chouinard. Quand tu es un athlète, c'est un départ pour les compétitions, mais c'est un départ après pour la vie, pour continuer à faire du sport , conclut-il.

Avec les informations de Patrick Bergeron