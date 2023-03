Le grand retour de Vanessa Lepage-Joanisse après une longue absence

Inactive depuis le 12 août 2017, Vanessa Lepage-Joanisse remontera dans le ring le 23 mars prochain, à Montréal. Pendant cette période de 2049 jours loin de l’action, la boxeuse de Saint-André-Avellin a dû traverser une longue route parsemée d’embûches et d’adversité.

Cette défaite subie face à Alejandra Jimenez lors d'un combat de championnat du monde, à Cancún, au Mexique, lui a fait mal à tous les niveaux.

Je venais de me séparer, ça n’allait pas bien financièrement. J’avais subi une entorse quelques jours avant de prendre l’avion. Je ne le regrette pas, car un combat de championnat du monde, ça ne se refuse pas , confie l’athlète de 27 ans, qui se dit nettement plus mature qu’à l’époque.

Ce revers a aussi été le début de plusieurs problèmes personnels qui ont contribué à mettre sa carrière sur pause. Ça a été une phase plus difficile de ma vie , poursuit celle qui admet avoir pesé 315 livres à un certain moment.

Vanessa Lepage-Joanisse a renoué avec Stéphane Joanisse, avec qui elle n'a aucun lien de parenté, et Marcellin Gaumont (à droite). Photo : Radio-Canada

Puis, pendant la pandémie de COVID-19, alors que le Québec était confiné, Vanessa Lepage-Joanisse a choisi de se reprendre en main afin d’être bien dans ma peau . Ensuite, l’envie de boxer a commencé à ressurgir.

« Je voyais Kim Clavel et Marie-Ève Dicaire, avec qui j’étais sur Équipe Canada, et je me disais : pourquoi pas moi? J’avais le goût de boxer. » — Une citation de Vanessa Lepage-Joanisse, boxeuse

La situation sanitaire et son déménagement à Mont-Laurier n’ont pas diminué son plaisir d’aller s’entraîner dans le secteur de Buckingham, où elle a renoué avec la même garde rapprochée qu’auparavant : Stéphane Joanisse comme entraîneur-chef, et Marcellin Gaumont comme adjoint.

Stéphane, ce n’est pas mon père, même si on a le même nom de famille, mais c’est comme mon deuxième père. On a une belle chimie et une bonne communication. Avec Marcellin, on est une vraie famille!

Vanessa Lepage-Joanisse, photographiée ici en 2017, avant qu'elle mette sa carrière en pause. (Photo d'archives) Photo : Éric Beauchamp

Marcellin Gaumont voue beaucoup d’admiration envers sa protégée qui a trimé dur pour regagner le statut de boxeuse professionnelle. Ça prend beaucoup de volonté, en pleine pandémie, alors qu’il n’y a rien de motivant, pour perdre 140 ou 150 livres. Chapeau à elle.

M. Gaumont a d’ailleurs été aux premières loges de la remontée de Vanessa Lepage-Joanisse vers le ring, puisque celle-ci venait s’entraîner au gymnase où il dirige son propre fils, Alexandre, un pugiliste qui a remporté ses sept combats professionnels.

Un duel corsé à venir

Pour ce retour tant attendu, la boxeuse de l’Outaouais, avec une fiche de trois victoires en quatre duels, va en découdre avec une Américaine, Princess Hairston, détentrice d’un dossier de deux victoires, une défaite et un combat nul.

Elle a la même grandeur que moi. C’est une boxeuse qui n’a pas été très active elle aussi. J’ai vu ses combats, et elle est capable de manger des coups! Je ne m’attends pas à un combat facile. Je m’attends à faire les quatre rounds , anticipe l’athlète de la catégorie mi-lourds.

D’ailleurs, Marcellin Gaumont aime comparer le style d’Alexandre à celui de Vanessa. Visiblement, ces deux boxeurs de l’Outaouais, qui appartiennent au promoteur Eye of the Tiger, font partie du même moule.

C’est une boxeuse très agressive, avec une bonne force de frappe. Comme Alex, elle aime cogner et foncer vers l’avant. Sa boxe est spectaculaire.

Pour son retour, Vanessa Lepage-Joanisse a pu compter sur le soutien de son employeur et de son conjoint. Photo : Radio-Canada

Vanessa Lepage-Joanisse pourra compter sur les encouragements de parents et amis, qui seront bien représentés dans les gradins du Casino de Montréal, le 23 mars, au sein d’une carte de boxe très relevée.

Toutefois, certains proches n’ont pas été en mesure de se procurer des billets, regrette-t-elle, alors que ceux-ci se sont envolés comme des petits pains chauds. Ce n’est que partie remise, d’autant plus qu’Eye of the Tiger a l’intention de présenter d’autres galas en Outaouais après le succès retentissant du 27 octobre 2022, au Casino du Lac-Leamy.

Il y avait de bonnes vibrations. C’était plein. Avec Vanessa et Alexandre, Eye of the Tiger vient de conquérir l’Outaouais pour un bon bout! conclut Marcellin Gaumont, très fier que les deux pugilistes proviennent de son gymnase.

Avec les informations d’Ismaël Sy