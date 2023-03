Coup d’envoi pour une série sur le parcours des pompiers dans le nord de la Saskatchewan

Le lancement d’une série documentaire produite en Saskatchewan, intitulée Guardians of the North, a eu lieu mardi. Cette production de l’entreprise Wavelength Entertainment suit principalement le parcours des pompiers qui luttent contre les feux de végétation dans le nord de la province

Des membres du Service d'incendie de la Première Nation Muskoday ainsi que les employés de l’Agence de sécurité publique de la Saskatchewan (SPSA) et du Saskatchewan First Nations Emergency Management (SFNEM) figurent dans cette série documentaire.

En six épisodes, elle dévoile comment ces intervenants d'urgence ont été formés et ont combattu des feux incontrôlés durant l’été 2022, selon un communiqué de presse publié mardi.

La série documentaire inclut le feu incontrôlé survenu tout près de Stanley Mission qui avait détruit plus de 12 000 hectares, à l'époque.

La lutte aérienne et terrestre contre les feux de forêts dans le nord de la province pendant l'été 2022 est au centre de cette série documentaire. Photo : Guardians of the North/Capture d'écran

Le réalisateur de Guardians of the North, Chris Triffo, affirme que cela a été extraordinaire de suivre de près le travail de ces braves hommes et femmes qui combattent le feu dans des conditions extrêmes pour protéger les régions du Nord.

Ce dernier a aussi salué l’appui des partenaires comme le SPSA , le SFNEM et Creative Saskatchewan, qui ont participé à la mise sur pied de ce projet.

Guardians of the North a reçu un fond de 276 000 $ à travers Creative Saskatchewan, qui est un programme de subvention créé par la province pour aider à financer des projets cinématographiques et télévisuels.

La ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, Laura Ross, affirme que cette série documentaire est une histoire saskatchewanaise de bout en bout et croit fermement que ce projet aura des retombées positives pour l’économie de la province.

Pour chaque 1 $ investi dans ce projet, on s’attend à un retour économique de 4,65 $. Ceci aura un impact positif sur les industries du tourisme, de l’accueil et du commerce en Saskatchewan.

Guardians of the North sera disponible sur la chaîne City TV Saskatchewan à partir de 22 heures le 7 mars.